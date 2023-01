Anca Țurcașiu, apariție inedită în costum de baie

La început de an, Anca Țurcașiu a luat decizia de a pleca într-o vacanță departe de România. Artista a ales să meargă în Thailanda, o destinație preferată de vedetele autohtone.

Anca Țurcașiu este activă pe rețelele de socializare și în ciuda faptului că este în vacanță, artista nu a ratat ocazia de a le împărtăși fanilor câteva cadre cu peisajele superbe de care se bucură în Thailanda. Vedeta a publicat și o serie de imagini în care apare în costum de baie, iar fanii au reacționat. „Arată superb”, „Superbă ca întotdeauna”, „Wow ce frumoasă”, „Vacanță plăcută! Eşti superbă!”, sunt o parte dintre comentariile primite de Anca Țurcașiu pe Instagram.

În urmă cu câteva zile, Anca Țurcașiu a publicat un mesaj legat de vacanța în care a ales să meargă în acest an. Artista va rămâne timp de trei săptămâni în aceeași destinație.

Pentru că foarte mulți sunt curioși să afle care sunt secretele siluetei ei, Anca Țurcașiu a vorbit în emisiunea „Vorbește Lumea” despre stilul ei de viață. Artista a dezvăluit faptul că de 31 de ani nu mai consumă carne.

Deși mulți ar crede că intenția a fost să arate într-un anumit fel, Anca Țurcașiu a recunoscut că a renunțat la carne pentru că nu îi place. Artista se preocupă ca în fiecare zi să aibă o alimentație sănătoasă, să aibă grijă de ea, dar să facă și exerciții fizice.

„Mi-am dat seama că nu îmi place carnea și am renunțat la ea. Ulterior, s-a dovedit că analizele mele au fost foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Nu am făcut un caz din asta. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să dorm, să am grijă de mine, să fac puțin sport.”