Imaginea surprinzătoare publicată de Anca Țurcașiu. Cum au reacționat fanii

Anca Țurcașiu, la vârsta de 52 de ani, este o adevărată inspirație în ceea ce privește frumusețea naturală și stilul de viață sănătos, fapt ce a stârnit invidii în rândul multora datorită corpului ei tonifiat. Actrița pune accent pe aspectul fizic și își menține silueta prin intermediul unui regim alimentar echilibrat și nu neglijează sportul. Recent, ea a postat pe rețelele de socializare o imagine în lenjerie intimă, ceea ce a provocat o reacție imediată din partea urmăritorilor ei.

Actrița pare să nu fi fost afectată de trecerea anilor și nu prezintă semne de îmbătrânire pe chipul său. Încă de la vârsta de 20 de ani, Anca Țurcașiu a renunțat la carne. Pe lângă adoptarea unui regim alimentar sănătos și echilibrat, vedeta se antrenează intens, fapt dovedit de videoclipurile și imaginile postate pe rețelele de socializare.

Anca Țurcașiu i-a surprins pe fanii săi, postând o fotografie în lenjerie intimă pe rețelele de socializare. În secțiunea de comentarii, actrița a primit o mulțime de complimente.

Astfel, fanii de pe pagina sa de Instagram i-au transmis imediat gândurile lor în secțiunea de comentarii, fiind surprinși plăcut de ipostaza în care s-a afișat actrița. „Frumoasă foc. Timpul s-a oprit în loc pentru tine, Anca!”, „Tot frumoasa ai rămas… tu nu îmbătrânești deloc!”, sunt doar o parte dintre comentariile lăsate de internauți.

Anca Țurcașiu a dezvăluit în emisiunea „Vorbește Lumea” că de peste 30 de ani nu mai consumă carne. Cu toate astea, vedeta a precizat că a început să mănânce pește.

„Totul a început pe la 20 de ani. Nu am fost o carnivoră niciodată, nici o legătură să vreau să arat în vreun fel, cum crede de fapt toată lumea. Eu spun permanent despre acest mod de viață pe care l-am adoptat că nu dau sfaturi nimănui. De 31 de ani fac asta. Acum mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu îmi place carnea și am renunțat la ea. Ulterior, s-a dovedit că analizele mele au fost foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Nu am făcut un caz din asta. Aș vrea să dau 30 de ani înapoi, să mănânc carne de dimineața până seara și să văd diferența. Nu se poate. Mă gândesc în fiecare zi să mănânc sănătos, să dorm, să am grijă de mine, să fac puțin sport.„