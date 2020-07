Personajele îndrăgite care au dispărut din seriale din cauza comportamentului actorilor

Astfel că, am decis să vorbim despre acești actori, pe care acum îi mai vedem doar în reluările serialelor sau la reuniuni.

Charlie Sheen

În 2011, pe vremea când încă mai juca în serialul Two and a Half Men (2003-2015), Charlie Sheen l-a criticat pe creatorul serialului, Chuck Lorre, printr-o serie de postări neplăcute pe contul său de Twitter, numindu-l vierme' și făcând unele remarci despre acesta. La scurt timp după aceea, Chuck Lorre a încetat colaborarea cu Sheen în cel de-al optulea sezon al serialului. La premiera sezonului 9, Lorre a ales că personajul lui Charlie să fie lovit de un tren, după care l-a înlocuit cu Ashton Kutcher.

John Amos

John Amos a jucat în rolul lui James Evans în Good Times, serialul despre o familie afro-americană, care a debutat în 1974 și a avut parte de foarte multă popularitate. Totuși, atunci când a început cel de-al doilea sezon, Amos a amenințat că va renunța la serial din cauza imaginii negative pe care el a simțit că o portretizează asupra culturii afro-americane. Însă, din păcate, John Amos nu a mai avut opțiunea de a pleca sau nu, deoarece peronajul său a fost ucis și mai târziu actorul a declarat că „eu nu am renunțat la serial, ci am fost concediat. Am fost informat prin telefon că sunt considerat un factor distructiv.”

John Rhys-Davies

Actorul John Rhys-Davis care a jucat în seria Sliders (1995-2000) nu era tocmai un fan al creatorilor serialului. John a declarat că scenariul era „de neînțeles”. „M-aș fi dus la scenariști și m-aș fi plâns. Însă, ei ar fi spuns: John dar de ce nu citești doar ceea ce scrie acolo?, iar eu aș fi spus: Îți voi spune eu cum stă treaba, voi citi exact ceea ce este în scenariu, atunci când voi veți scrie niște fraze inteligente.”

Michelle Rodriguez și Cynthia Watros

Michelle Rodriguez și Cynthia Watros, care au interpretat rolurile Ana Lucia și a Libby în serialul Lost, au fost amândouă arestate în aceeași noapte în luna decembrie 2005. Rodriguez a recunoscut și a stat în închisoare 5 zile și a plătit o amendă de 500 de dolari, iar Watros, de asemenea, și-a recunoscut vina, însă i-a fost suspendat și permisul de conducere pentru 90 de zile, a primit 14 ore de reabilitare și o amendă de 307 de dolari. După această întâmplare, cele două au fost scoase din serial în același episod.

Mischa Barton

Probabil toată lumea își amintește momentul în care Marissa Cooper, personajul jucat de Mischa Barton în The O.C., a murit în accidentul de mașînă din sezonul 3 și cât de tare i-a întristat acest episod pe fani. Se zvonește că, din cauza comportamentului vicios al actriței, personajul ei a fost scos din serial, aceasta petrecând excesiv cu prietenele sale Nicole Richie, Lindsay Lohan și Paris Hilton. De asemenea, aceasta a declarat că „Am fost foarte aproape să refuz să iau parte la acest serial. A fost totuși un lucru minunat. Oamenii spun că ar trebui să fiu recunoscătoare pentru ceea ce am, dar cu siguranță nu era genul de lucru pe care îl așteptam… Am văzut totul.”

Nicollette Sheridan

Serialul Desperate Housewives (2004-2012) a avut parte de la fel de multă dramă și în realitate. Se zvonește că Nicollette Sheridan, care a jucat rolul lui Edie Britt în serial, nu prea s-a înțeles cu Marc Cherry, creatorul serialului. În urmă acestor neînțelegeri dintre ei, personajul ei a fost ucis în episodul difuzat în luna aprilie 2009, fapt pentru care Sheridan l-a dat în judecată pe Cherry și Touchstone Television pentru abordarea lor. Procesul a scos la suprafață foarte multe scene neplăcute între cei doi, inclusiv o declarație a lui Sheridan prin care spunea că Cherry a lovit-o și a concediat-o după ce aceasta le-a spus celor de la ABC despre acest lucru.

Patrick Dempsey

Fanii serialului Grey’s Anatomy au fost complet devastați atunci când McDreamy a dispărut din serial după un accident de mașînă în timpul sezonului 11 în 2015. Zvonurile spun că Patrick Dempsey a grăbit moartea personajului său cu o dramă în culise, pe care creatoarea serialului, Shonda Rhimes, nu a putut să o tolereze. În ciuda faptului că atât Rhimes, cât și Dempsey au insistat inițial că nu este nimic în neregulă între ei, sursele spun că Dempsey nu numai că și-ar fi distrus personajul, dar și căsnicia, însă aceste zvonuri par a fi complet neadevărate, având în vedere că acesta are în continuare o căsătorie fericită.

Shannen Doherty

Încă din perioada în care juca în serialul Beverly Hills 90210, Shannen Doherty nu avea o reputație prea bună din cauză că era foarte dificil de lucrat cu ea. După ce a fost concediată din cauza conflictelor cu colegii de platou și cu membrii echipei de producție, aceasta a revenit pe micile ecrane atunci când serialul Charmed a debutat în 1998. Din păcate, Shannen nu o îndrăgea prea tare pe colega sa, Alyssa Milano, iar zvonurile au condus la scoaterea din serial a personajului Prue, interpretat de Doherty.

T. R. Knight

Actorul Isaiah Washington a fost concediat din serialul Grey’s Anatomy în 2007, după ce acesta l-a numit pe colegul sau T.R. Knight „gay”, într-un mod jignitor, Isaiah fiind deja nervos de la o discuție în contradictoriu cu Patrick Dempsey. T.R. Knight i-a cerut lui Rhimes să îl scoată și pe el din serial, deoarece nu dorea o astfel de atenție din partea publicului, însă aceasta a refuzat. Eventual, Knight a părăsit distribuția serialului la premiera sezonului 6.

Taylor Momsen

Taylor Momsen și-a început cariera jucând rolul lui Cindy Lou Who în filmul How the Grinch Stole Christmas. În anul 2007, ea s-a întors în lumina reflectoarelor în rolul lui Jenny Humphrey în serialul Gossip Girl, însă doar până în anul 2010, deoarece aceasta își dorea doar să se concentreze pe muzică, ea făcând parte din trupa Pretty Reckless. Cu toate acestea, se zvonește că plecarea din serial nu a fost numai o decizie a ei, o sursă declarând că aceasta a fost dată afară din cauza „comportamentului ei haotic”.

Citește și:

Filmele de vară pe care merită să le vizionezi oricând ai ocazia

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro