Nu toate cuplurile pe care le vedem în seriale au fost destinate să fie împreună. Uneori, o relație sortită eșecului poate fi calea prin care să înțelegi care este persoana care ți se potrivește.

Fie că vorbim de personalități, perspective sau contexte sociale diferite, există mai multe motive pentru care cuplurile din seriale nu au funcționat. Așa că, iată o listă cu 10 cupluri din seriale care nu ar fi trebuit să fie niciodată împreună:

1. Izzie și George – Grey’s Anatomy

Știm că poate ți se va părea șocant, însă între cuplul format din Izzie Stevens și George O’Malley, interpretați de actorii Katherine Heigl și T.R. Knight, nu a existat niciodată chimie. Iar acest lucru s-a putut vedea, drept dovadă cei doi nici nu au avut o relație atât de lungă.

2. Rachel și Joey – Friends

Friends rămâne unul dintre serialele de succes și pe care îl poți urmări cu plăcere oricând. Însă, în ceea ce privește relațiile dintre personaje, poate că unii se așteptau ca relația dintre Rachel și Joey din Friends să dureze, însă, cei doi nu se completau.

3. Carrie și Mr. Big – Sex and the City

Carrie și Mr. Big au avut o relație cu o mulțime de suișuri și coborâșuri pe tot parcursul serialului Sex and the City. În ciuda faptului că păreau cuplul perfect, relația celor doi nu a funcționat, iar Carrie cu siguranță merita mult mai mult.

4. Barney și Robin – How I Met Your Mother

Barney și Robin au reprezentat un cuplu iconic în How I Met Your Mother, însă despre relația lor nu am avea cuvinte pozitive de spus. Oare care a fost scopul relației lor, când de fapt Robin și Ted erau făcuți să fie împreună?

5. Lorelai și Luke – Gilmore Girls

Și cuplul Lorelai și Luke din Gilmore Girls a avut aceeași soartă. Ba mai mult, regizorii le-au creat un deserviciu cu relația lor. De la romantism până la degradarea relației dintre ei a fost un singur pas. E posibil ca ei să fi fost meniți să fie împreună, însă modul în care s-au desfășurat lucrurile nu i-a ajutat.

6. Piper și Stella – Orange Is The New Black

Pe lista noastră se mai află și cuplul format din Piper și Stella, din serialul Orange Is New Black. Deși cuplul lor a dus la o reprezentare mai bună a comunității LGBTQ+, cele două nu păreau să fie destinate să fie împreună.

7. Wes și Rebecca – How to Get Away With Murder

Putem spune că intriga a caracterizat relația dintre Wes și Rebecca în How to Get Away With Murder. Pe lângă minciunile care au planat asupra cuplului, în cele din urmă s-a dovedit că nu ar fi trebuit să fie împreună.

8. Daenerys și Daario – Game of Thrones

Pentru foarte mulți cuplul Danerys și Daario din Game of Thrones a fost unul intens și care a reușit să captiveze. În realitate, este de înțeles că Daenerys s-a simțit atrasă de Daario, însă între cei doi lucrurile nu au venit natural, ba mai mult decât atât, par a fi forțate.

9. Aria și Ezra – Pretty Little Liars

În Pretty Little Liars am putut vedea încă de la început că relația dintre Aria și Ezra s-a dovedit a fi atipică. Aria, care era o adolescentă, se îndrăgostește de Ezra, profesorul ei de limba engleză.

10. Dan și Blair – Gossip Girl

În mod cert nu te vom surprinde când îți vom spune că nici Dan și Blair din Gossip Girl nu s-au potrivit. Diferența socială dintre cei doi și-a pus amprenta, iar alesul lui Blair s-a dovedit a fi Chuck Bass.

