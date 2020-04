Actorii serialului Friends se alătură luptei împotriva Covid-19 și le-au pregătit fanilor o experiență inedită

În urmă cu o lună, fanii serialului Friends primeau o veste destul de proastă, și anume că noul episod al îndrăgitului serial, care urma să fie difuzat pe HBO Max, a fost amânat pentru moment din cauza pandemiei de coronavirus. Cu toate acestea, actorii din serial le-au pregătit fanilor o surpriză care are un scop caritabil.

Mai exact, Jennifer Aniston, una dintre cele mai îndrăgite actrițe din Friends, a publicat pe contul personal de Instagram un mesaj prin care își anunță fanii că au oportunitatea de a se bucura de o experiență alături de celebritățile din serial și că prin acest mod pot dona organizațiilor care ajută persoanele afectate de pandemia de coronavirus.

„Hei, prieteni. Suntem încântați să vă anunțăm că ne-am alăturat inițiativei „All In Challenge”, pentru a-i ajuta pe oameni să rămână sănătoși în această perioadă. Te invităm pe tine și pe 5 dintre prietenii tăi să fiți alături de noi la Stage 24. Fiți invitații noștri speciali în noul episod și veți avea o experiență VIP la Warner Bros. Studio Tour. Sperăm să vă bucurăm puțin și suntem nerăbdători să vă revedem. Intrați pe AllInChallenge.com și donați oricât puteți – 10 dolari, 25 dolari, fiecare sumă contează. 100% din profituri vor merge către @nokidhungry, @mealsonwheelsamerica și @AmericasFoodFund. Abia aștept să vă revăd și să vă îmbrățișez atunci când această situație se va termina. Până atunci, stați pe FaceTime, sunați-vă familia și prietenii. Rămânem conectați”, a scris Jennifer Aniston pe Instagram.

Actrița a explicat că ea și restul colegilor ei din Friends se alătură inițiativei All In Challenge, care este o modalitate de a strânge fonduri pentru persoanele afectate de pandemia de coronavirus, și presupune ca mai multe celebrități să scoată la licitație diferite bunuri personale sau experiențe.

Această inițiativă a fost lansată de Fanatics, un retailer online de articole sportive, și își propune să fie „cea mai mare strângere de fonduri digitală.” Până în prezent, s-au strâns peste 15 milioane de dolari, care au fost donați organizațiilor non-profit Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen și No Kid Hungry.

În luna martie, mai multe surse declarau că se speră ca filmările serialului Friends să fie reluate la finalul lunii mai, acest lucru depinzând de evoluția pandemiei. Filmările ar fi trebuit să aibă loc pe aceleași platouri de la Warner Bros. Studio unde a fost realizat serialul atât de îndrăgit de fani.

Nu este singurul serial ale cărui filmări au fost suspendate în această perioadă. Același lucru s-a întâmplat și cu The Morning Show (în care Jennifer Aniston joacă alături de Reese Witherspoon), Falcon and the Winter Soldier, Riverdale, Survivor și multe alte producții TV și cinematografice.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro