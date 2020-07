Filmele de vară pe care merită să le vizionezi oricând ai ocazia

În copilărie, vacanța de vară era o perioadă lungă, frumoasă și cea mai așteptată a anului în care scăpai de toate grijile și puteai să te bucuri de experiențe memorabile. Fără a avea de a face cu stresul școlii, vara era momentul în care puteai să te distrezi cum îți trecea prin cap. Se pare că americanii știau cum să petreacă cel mai bine, căci fie că este vorba despre copilărie sau adolescență, aceste filme de la Hollywood te vor face să te simți nostaligică despre lungile vacanțe de vară.

Iată care sunt cele 15 filme despre vară în care îți poți regăsi, măcar parțial, copilăria!

1. Stand by Me (1986)

Pe durata unui weekend, patru tineri prieteni pornesc în căutarea unui copil de vârsta lor ce a dispărut. În filmul Stand By Me, regizat după povestirea scurtă a lui Stephen King, Cei patru au de-a face cu multe obstacole, care le vor consolida prietenia și le vor defini adolescența.

2. Call Me By Your Name (2017)

Call Me By Your Name este film care te va face să lași totul deoparte pentru o vară de relaxare la o proprietate istorică cu piscină, la care să stai să te bronzezi cu un cocktail în mână. Acțiunea îl urmărește pe protagonistul de 17 ani, Elio, care se îndrăgostește de internul tatălui său, Oliver, în vara 1983. Scenariul este unul foarte plăcut, cu o poveste senzuală care descrie perfect vara care și-ar dori-o oricine.

3. Wet Hot American Summer (2001)

Pentru cei nostalgici în legătură cu taberele de vară, Wet Hot American Summer este filmul potrivit. În plus, distribuția este formată din unii dintre cei mai buni actori de comedie precum Paul Rudd, Elizabeth Banks, Bradley Cooper și Amy Peohler care joacă rolul de consilieri în tabăra Firewood.

4. Dirty Dancing (1987)

Producția Dirty Dancing este un clasic ce merită văzut, conținând toate elementele unui film de vară romantic: iubiri interzise, mișcări de dans sexy și muzică. Baby (Jennifer Grey) și Johnny (Patrick Swayze) par a fi niște parteneri de dans neportiviți care trebuie să se lupte cu două mari obstacole: lipsa de exercițiu a lui Baby și părinții ei protectori.

5. Point Break (1991)

Point Break este filmul care pune accent pe vestitul sport de vară american, surfing-ul. Pentru generațile noi care nu au văzut The Endless Summer sau Big Wednesday, acesta este filmul care te va face să te îndrăgostești de ideea de surf. Regizorul Kathryn Bigelow a reușit să producă un film foarte cool ce are ca ingredient soarele arzător de vară din California, acțiune și o distribuție cu actori unul și unul.

6. Moonrise Kingdom (2012)

Regizorul Wes Anderson se intoarce la noțiunea de iubire adolescentină, iubire pe care a explorat-o și în filmul Rushmore din 1999. Acțiunea are loc în 1965, iar protagoniștii Suzy și Sam sunt niște tineri cu probleme, Suzy având probleme cu sănătatea mintală și Sam find un orfan abandonat de părinții săi adoptivi. Ambii au însă o personalitate foarte dezvoltată și încrezătoare, lucru care îi face foarte simpatici.

7. The Sisterhood of the Traveling Pants (2005)

The Sisterhood of the Traveling Pants nu te va duce cu gândul doar la o vară ci la patru deodată. Acțiunea prezintă patru prietene foarte bune care o iau pe căi separate pe timp de vară, însă rămân în permanență în contact prin intermediul unei perechi de pantaloni fermecați. Deși toate petrec o vară de neuitat, poveștile lui Bridget (Blake Lively) și ale Lenei (Alexis Bledel) sunt unele pe cinste, acestea găsind iubirea în Mexic și Grecia.

8. The Kings of Summer (2013)

Filmul The Kings of Summer portretizează perfect vârsta la care copiii vor să fie pe cont propriu și să scape de supravegherea părinților. Nick Robinson, Moisés Arias și Gabriel Basso îi joacă pe cei trei prieteni din liceu care fug de părinți în căutarea libertății. Aceștia își construiesc o casă în pădure și își încep viața pe cont propriu în sălbăticie, însă libertatea vine mereu cu un preț.

9. My Summer of Love (2004)

Peliculă romantica și visătoare a regizorului Pawel Pawlikowski, a cărei acțiune se desfășoară în mediul rural din Yorkshire urmărește relația dintr-o fată baiețoasă, Mona (Natalie Press) și o fată privilegiată și foarte frumoasă, Tamsin (Emily Blunt). Pe durata verii, fetele descoperă iubirea, viața și află tot ce se poate una despre cealaltă.

10. Monte Carlo (2011)

Comedia Monte Carlo prezintă o vacanță de vară de neuitat prin Franța. Prietenele cele mai bune Grace (Selena Gomez) și Emma (Katie Cassidy), alături de Meg (Leighton Meester), sora vitregă a lui Grace, pleacă într-o vacanță de neuitat în Paris. La scurt timp după se provoacă o confuzie și Grace este luată drept o moștenitoare britanică faimoasă și acestea sunt invitate în Monte Carlo ca să-l întâlnească pe Prinț.

11. Hot Summer Nights (2017)

Hot Summer Nights este filmul perfect pentru adolescenți cool, cu Timothée Chalamet în rolul principal jucând un tânăr ambițios care își petrece vara lui 1991 în Cape Cod. Filmul prezintă ispitele periculoase ale adolescenței, băutura, drogurile, petrecerile excesive și dorința de a face bani rapid.

12. I Know What You Did Last Summer (1997)

După Scream, acesta este al doilea cel mai popular thriller de adolescenți din anii 90. Acțiunea I Know What You Did Last Summer se întinde pe durata a două veri, precum sugerează și titlul său și se bazează pe un accident care implică patru prieteni și care speră ca accidentul a fost uitat și nimeni nu știe de implicarea lor.

13. Jaws (1975)

Lansarea filmului Jaws din 1975 a fost de foarte mare succes, publicul adorând producția despre cele mai de temut creaturi ale mării. Deși scenariul nu este întreg realist acțiunea s-ar fi putut întâmpla, deoarece rechinii albi sunt foarte periculoși, iar regizorul Steven Spielberg s-a asigurat că îi va prezenta în film drept unele dintre cele mai temute animale de pe planetă.

14. The Parent Trap (1998)

The Parent Trap este povestea gemenelor Annie James și Hallie Parker (Lindsay Lohan) care au fost separate fără să știe la divorțul părinților și se reunesc într-o tabără de vară. Acestea vin cu un plan de excepție în timpul taberei pentru a-și readuce părinții împreună.

15. Weekend at Bernie’s (1989)

Weekend at Bernie’s este poate unul dintre cele mai absurde filme făcute și comedia de top a anilor ’80, perioadă în care comediile erau mult mai diferite decât cele de acum. Acțiunea îi urmărește pe doi iubitori de petreceri care plimbă cadavrul șefului lor ca să poată să stea la reședința lui din Hamptons pe timp de vară.

