Seriale noi de comedie cu care merită să îți pierzi vremea vara aceasta

Din acest motiv este și extrem de dificil de a face o selecție riguroasă a noilor producții tv pe care să nu le ratezi, însă recomandările noastre de mai jos cu siguranță îți vor fi de ajutor.

Iată selecția noastră a serialelor noi de comedie cu care chiar merită să îți pierzi timpul vara aceasta.

Avenue 5

Armando Iannucci, creatorul serialului Veep, revine pe micile ecrane cu o comedie savuroasă care îl are în rolul principal pe Hugh Laurie, îndrăgitul actor din House. El este căpitanul unei nave spațiale de lux care efectuează o călătorie de opt săptămâni în jurul Planetei Saturn având la bord în jur de 5000 de celebrități și oameni cu averi exorbitante. Însă ceea ce ar fi trebuit să fie o vacanță inedită se transformă într-una foarte neplăcută după ce, din cauza unei avarii, călătoria preconizată ajunge să fie estimată la… câțiva ani.

Awkwafina Is Nora from Queens

Exact cum spune și numele serialului, Awkwafina este Nora din Queens, o tânără care învață cum să se descurce în lumea adolescenților din Flushing, New York, bazându-se pe ajutorul bunicii și al tatălui ei. Serialul este inspirat chiar din viața cunoscutei actrițe Awkwafina și a fost deja confirmat faptul că va beneficia și de un al doilea sezon.

Dave

Deși premisa de la care pornește acest serial poate părea puerilă, pe parcurs vei observa cum această serie oferă o perspectivă realistă asupra prieteniei, afecțiunilor mintale și dorinței de a-ți vedea visele îndeplinite, indiferent cât este de dificil. Protagonistul serialului este Dave, un rapper evreu care este convins că destinul lui este de a deveni cel mai mare rapper din istorie, chiar dacă numele pe care îl folosește este „Lil Dicky” (da, este o referire cu conotație sexuală).

Dead to me

Ajuns deja la al doilea sezon, serialul o are ca protagonistă pe Jen (Christina Applegate), care trece printr-o perioadă foarte dificilă după ce soțul ei este ucis într-un accident auto. În încercarea ei de a descoperi cine este vinovatul, Jen face echipă cu o altă văduvă, Judy (Linda Cardellini). Cele două par a face o echipă excelentă până când iese la iveală faptul că Judy nu spune chiar tot adevărul cu privire la viața ei.

Dollface

Kat Dennings, Brenda Song, Shay Mitchell și Esther Povitsky fac parte din distribuția acestui serial de comedie care spune povestea lui Jules Wiley (Kat Dennings), care a fost recent părăsită de iubit. Julie decide să reia legăturile de prietenie cu fostele sale colege de facultate, încercând să învețe ce mai înseamnă o prietenie adevărată în ziua de azi.

High Fidelity

Inspirat de filmul cu același nume din 2000, serialul o are ca protagonistă pe Rob Brooks (Zoë Kravitz), o tânără care deține un magazin cu viniluri în cartierul Crown Heights din Brooklyn. Prin intermediul muzicii, ea retrăiește fostele relații, încercând să descopere de ce acestea nu au funcționat, și realizează că trebuie să își asume greșelile din trecut și realitatea cruntă dacă vrea să își poată pune ordine în viață.

Love Life

Unul dintre serialele pe care mizează noul serviciu de streaming HBO Max, Love Life o are ca protagonistă pe Anna Kendrick. Fiecare episod se concentrează pe unul dintre bărbații cu care personajul interpretat de Kendrick a avut relații înainte de a-și întâlni sufletul pereche.

Modern Love

Un serial ce are la bază articolele din The New York Times care explorează domeniul relațiilor, al dragostei și al conexiunilor dintre oameni, reunite toate sub denumirea Modern Love. Distribuția este una de excepție: Tina Fey, Anne Hathaway, Catherine Keener, Dev Patel, Julia Garner, Andy Garcia. Primul sezon este disponibil pe Amazon Prime, iar al doilea sezon va apărea cel mai probabil în toamna acestui an.

Outmatched

Un serial lejer de comedie, cu Jason Biggs și Maggie Lawson în rolurile principale ale unor părinți cu nimic ieșit din comun, dar care au patru copii, dintre care trei cu o inteligență mult peste medie. Problemele din familia lor sunt destul de diferite față de familiile normale, iar scenele amuzante vor stârni hohote de râs.

The Baby-Sitters Club

Serialul este adaptarea cărților de succes semnate de Ann M. Martin, iar celebra Alicia Silverstone interpretează unul dintre rolurile principale. Serialul se concentrează pe aventurile amuzante prin care trec cinci adolescente care pun baza unui serviciu de baby-sitting.

Zoey’s Extraordinary Playlist

Serialul musical comedy Zoey’s Extraordinary Playlist, cu Jane Levy în rol principal, s-a bucurat de mare succes încă de la lansare așa că nu este de mirare faptul că deja a fost anunțat și sezonul doi. Protagonista este Zoey Clarke,o tânără din San Francisco care începe să audă ce gândesc, ce doresc și ce aspirații au cei din jurul ei prin intermediul unor melodii. Deși la început își face probleme cu privire la sănătatea ei mintală, ulterior ajunge să realizeze că ceea ce credea a fi un coșmar este, de fapt, un dar care o va ajuta să vadă lumea cu alți ochi.

