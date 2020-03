Jennifer Garner l-a ajutat pe Ben Affleck să obțină rolul din filmul „The Way Back”

Problemele actorului Ben Affleck cu alcoolul îi puteau afecta destul de serios cariera sa în actorie. Și spunem asta deoarece el nu mai putea primi rolul pentru filmul The Way Back, unde interpretează rolul unui fost baschetbalist care are o poveste foarte asemănătoare cu cea a lui Affleck.

Regizorul filmului The Way Back, Gavin O’Connor, a declarat că fosta soție a lui Ben Affleck, Jennifer Garner, a fost cea care l-a ajutat pe Ben să meargă la dezalcoolizare. „Chiar când începeam să ne pregătim pentru film, Ben s-a reapucat de băut. Așa că a trebuit să meargă la o clinică și nu mai știam dacă mai facem filmul. Cu siguranță, colegii mei credeau că s-a terminat cu filmul. Fosta sa soție, Jennifer Garner, m-a sunat și mi-a spus că el vrea să meargă într-o clinică. Ea a spus: „Gavin, te rog, nu renunța la film, el chiar vrea să facă asta.”

„A stat aproximativ o săptămână la dezintoxicare, iar după am putut să îl văd. Am petrecut o jumătate de zi împreună și am găsit o cale prin care să fac lucrurile să funcționeze pentru el. A avut nevoie să se recupereze și a depășit momentul. Atunci am început să și filmăm și am avut o perspectivă reală, a unui bărbat care e vulnerabil”, a mai adăugat Gavin O’Connor.

Ben Affleck a vorbit mereu deschis despre problemele sale, dar și despre trei cei copii pe care îi are cu Jennifer Garner. El a povestit pentru People că încearcă să le transmită copiilor săi lecțiile pe care le-a învățat el în tot acest timp. „Trebuie să fii capabil să te ierți pe tine ca părinte și să admiți că nu poți tot timpul să faci lucrurile așa cum îți dorești. Voi încerca să fac tot ce îmi stă în putință. Voi încerca din greu. Dar uneori voi spune sau face lucrul greșit.”

„Nu mă deranjează să vorbesc despre alcoolism și despre faptul că am fost alcoolic. Face parte din viața mea, e ceva cu care m-am confruntat. Nu trebuie să îmi acapareze întreaga identitate și să însemne totul, dar e ceva la care știi că trebuie să lucrezi”, declara anul trecut Ben Affleck într-o emisiune televizată.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro