Actorii care regretă scenele de dragoste din filmele sau serialele în care au jucat

Ca actor, nu este deloc ușor să reproduci scenele de dragoste deoarece pot exista tensiuni sau conflicte între tine și partenerul cu care interpretezi acele secvențe și este destul de greu de stabilit acea dinamică perfectă.

Astfel de scene implică extrem de multă muncă și dedicare, dar aduce după sine și momente incomode. În timp ce unii actori sunt extrem de deschiși, alții se simt destul de stânjeniți și chiar au ajuns să regrete scenele amoroase din filmele sau serialele în care au jucat.

1. Jennifer Lawrence se simte vinovată pentru scena din Passengers

Jennifer Lawrence a avut parte în cariera ei de o mulțime de scene fierbinți în filme alături de actori cunoscuți, precum Bradley Cooper, Liam Hemsworth și Nicholas Hoult. Însă, scena de dragoste din Passengers alături de Chris Pratt a fost complet ciudată, după cum și actrița a spus asta. „A fost ciudat – și totul a fost făcut așa cum trebuie, nu a fost vina nimănui, nimeni nu a făcut nimic greșit. Pur și simplu a fost o experiență ciudată.” Se pare că Jennifer se simțea vinovată deoarece la vremea respectivă, Chris Pratt era căsătorit cu actrița Anna Faris. „Era pentru prima dată când mă sărutam cu un bărbat însurat, iar vina este cea mai dificilă senzație pe care o aveam.”

2. Între Roger Moore și Grace Jones nu a existat chimie în A View To A Kill

Filmul A View To A Kill, care face parte din seria James Bond, a stârnit numeroase controverse în urma scenei de dragoste dintre Roger Moore și modelul și cântăreața Grace Jones. La vremea respectivă, actorul Roger Moore avea 57 de ani, iar Grace 36 de ani. Însă, în urma vizionării acelei scene, îți poți da seama că între cei doi actori nu a existat chimie, fiind dificilă și crearea unei atracții sexuale.

3. Maria Schneider a suferit traume după scena din Last Tango in Paris

Zeci de ani, Last Tango in Paris, drama lui Bernardo Bertolucci, a fost considerată o capodoperă, vorbind despre Paul, interpretat de actorul Marlon Brando, care este un văduv și are o aventură cu o fată de 19 de ani, pe nume Jeanne, jucată de Maria Schneider. Secvența violului din film s-a dovedit a fi reală deoarece într-un interviu din 2006, Maria Schneider a dezvăluit că în scenariu nu era vorba despre asta și că după ce s-a întâmplat acea secvență, s-a luptat cu depresia. „Nimeni nu poate obliga pe cineva să facă un lucru care nu este în scenariu. Dar nu știam ce să fac. Eram prea tânără. Ar fi trebuit să-mi sun agentul sau să chem avocatul pe platou pentru că nu poţi forţa pe cineva să facă ceva, dar în acea perioadă nu ştiam. Marlon mi-a spus: „Maria, nu-ţi face griji, e doar un film”, dar în timpul scenei, chiar dacă ce făcea Marlon nu era adevărat, am plâns cu adevărat. M-am simţit umilită, ca să fiu sinceră, un pic violată de Marlon şi de Bertolucci”, a spus Maria la vremea respectivă. Regizorul Bernardo Berolucci a justificat asta prin faptul că a dorit să obțină de la actriță o reacție reală. „Voiam reacţia ei ca fată, nu ca actriţă. Ca Maria să interpreteze umilinţa şi furia ei, voiam să o simtă”, spunea Bernardo Berolucci.

4. Viola Davis s-a accidentat în How to Get Away with Muder

Uneori, actorii se mai și accidentează în timpul scenelor de dragoste. În 2016, actrița Viola Davis, din How to Get Away with Murder, a mărturisit că secvența romantică dintre ea și Billy Brown a mers mult mai departe. Lui Billy i s-a spus că trebuie să o trântească pe Viola de un perete, însă într-un mod pasional. „I-am spus.. vreau să fie sexy. Așa că m-am lăsat dusă de val și mi-am lovit spatele”, a mărturisit actrița. Ea s-a lovit destul de puternic, având în vedere că o perioadă nu a mai jucat.

5. Kristin Davis disprețuiește o scenă de dragoste din Sex and the City

Atunci când spui Sex and the City, ar trebui să te aștepți că vei vedea destul de multe scene de dragoste. Actrița Kristin Davis, cea care a interpretat-o pe Charlotte, a mărturisit în 2019 în cadrul emisiunii lui Andy Cohen că a existat o astfel de secvență pe care a disprețuit-o. În sezonul trei, Charlotte era cu investitorul bancar Alexander Lemley, iar atunci când ar fi avut loc punctul culminant, Alexander ar fi trebuit să îi spună anumite cuvinte jignitoare. „Chiar am urât acea scenă. Am urât-o foarte mult”, a spus Kristin Davis.

6. Jason Biggs ar vrea să fie uitată o scenă din American Pie

Jason Biggs, cel care l-a interpretat pe Jim Levenstein în American Pie, și-ar dori ca o anumită scenă film să dispară. Mai exact, înainte ca Nadia, o studentă care a venit într-un schimb de experiență, să îl viziteze, el instalează o cameră web, astfel încât să o filmeze atunci când ea se dezbracă. Nadia, interpretată de Shannon Elizabeth, chiar asta face, iar prietenii lui Jim asistă în secret la acest lucru. Însă, Jim nu își dă seama că el a trimis înregistrarea atât prietenilor lui, cât și tuturor profesorilor. Într-un interviu pentru Buzzfeed News, Jason Biggs a mărturisit că regretă acum acea scenă, având în vedere că a fost filmată cu mult înainte ca mișcarea #MeToo să ia amploarea de astăzi și nu se discuta atât de deschis despre consimțământ. „Nu s-ar mai putea face asta astăzi. Ar fi inacceptabil”, a spus actorul. Și Shannon Elizabeth a declarat pentru Page Six că acum ar fi stat astfel lucrurile. „Dacă s-ar fi filmat după mișcarea #MeToo, ar fi fost o problemă.”

7. Miles Teller a avut parte de o experiență neobișnuită în The Spectacular New

Miles Teller a jucat alături de Shailene Woodley în comedia romantică The Spectacular New. Cei doi ajung să fie și împreună în film, însă Miler și-ar fi dorit să nu fi fost atât de apropiat de Shailene la vremea respectivă. Problema a fost faptul că Shailene lua anumite suplimente alimentare care îi făceau ca respirație să miroasă în mod neplăcut, după cum a explicat actorul Miles Teller. Chiar dacă scenele de dragoste au fost cu peripeții pentru ei, cei doi au continuat să joace împreună și în alte filme, precum Divergent.

8. Salma Hayek a fost hărțuită de Harvey Weinstein pentru filmul Frida

Salma Hayek a depus multe eforturi pentru ca filmul Frida să se poată produce. Ea a fost extrem de fericită după ce studioul lui Harvey Weinstein, Miramax, a acceptat să finanțeze acest film. În 2017, Salma Hayek a mărturisit că producătorul de film i-a făcut numeroase avansuri și a fost hărțuită sexual. Ba mai mult decât atât, el a amenințat-o cu moartea că dacă nu este de acord să filmeze anumite scene nud, va renunța să mai producă pelicula. „Te voi ucide, sa nu crezi ca nu pot”, ar fi spus Harvey Weinstein. „Am refuzat să fac un duş cu el, să îl las să mă privească în timp ce fac duş, să îi permit să îmi facă un masaj, să îi permit unui prieten de-al lui să îmi facă un masaj dezbrăcat, să mă dezbrac alături de alte femei. A trebuit să iau un calmant, care până la urmă m-a ajutat să mă opresc din plâns”, a mărtusit Salma în scrisoarea făcută publică în The New York Times.

9. Anna Kendrick nu a vrut să se sărute cu un actor

Anna Kendrick este o actriță sinceră și a vorbit deschis despre scenele de dragoste pe care le-a filmat. Ea a mărturisit în cartea ei, Scrappy Little Nobody, că s-a certat cu un regizor care îi impunea să se sărute cu un alt actor care îl interpreta pe iubitul ei. „Am simțit că nu are rost să ne sărutăm în acel moment”, a scris Anna. Regizorul i-a explicat că trebuie să fie un cuplu fericit, iar asta implică și să se sărute. „Ne-am sărutat, dar nu am fost fericită cu asta”, a adăugat Anna Kendrick, fără să dezvăluie regizorul sau filmul la care face referire.

10. Scenele de dragoste din The Wolf of Wall Street au fost dificile pentru Margot Robbie

Scenele de sex din The Wolf of Wall Street au fost destul de provocatoare pentru Margot Robbie, fiind și primele de acest tip pentru ea. „Nu am mai jucat o scenă de sex. Am mai jucat în scenarii ce duc la sex, dar nu am făcut una de la început până la final așa cum a trebuit să fac în The Wolf of Wall Street. A fost prima”, a spus actrița. A fost dificil și pentru că ea trebuia să își seducă soțul, Jordan Belfort, interpretat de Leonardo DiCaprio, de față cu mai mulți oameni din echipă. „Nu vedeți acest lucru când urmăriți filmul, dar în realitate ne aflam într-un dormitor de mici dimensiuni, cu 30 de oameni din echipă acolo. Toți bărbați. Pentru 17 ore m-am prefăcut că mă ating singură. Este un lucru ciudat și trebuie să îți ascunzi rușinea.”

