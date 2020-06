Alt vlogger român, Zmenta, acuzat pe rețelele sociale că justifică violul

Vlogger-ul român Zmenta este acuzat pe rețelele de socializare că ar justifica violarea minorelor, după ce un clip care pare înregistrat în timpul unui live a început să circule pe Internet.

Zmenta deține un canal de YouTube unde este urmărit de 613.000 de abonați, cărora le împărtășește detalii din viața sa personală, dar și considerații despre viață în general, de la opinii politice sau despre fenomene sociale, la adevărate lecții pe cele mai felurite teme. Postări despre inteligență artificială și Bitcoin sunt completate de sfaturi pentru prima întâlnire sau pentru cum poți agăța la piscină. De asemenea, el are și un site, dar și o pagină de Facebook unde este urmărit de 897.000 de persoane.

Vlogger-ul Zmenta, în vârstă de 26 de ani, se descrie, pe pagina de Facebook, drept Entertainer, DJ, Music producer, și adaugă că în timpul liber prezintă evenimente.

Însă, deși pe canalul său de YouTube se regăsește inclusiv un clip în care acesta povestește despre soarta tristă a femeilor, numit „FEMEIA: Intre SCLAVIE si TORTURA” și descris ca: „Istoria drepturilor femeilor, cum au fost si cum sunt tratate si astazi cele carora le spunem… mamă.”, în care vlogger-ul vorbește pe scurt despre drepturile femeilor de-a lungul timpului, un videoclip care a început să circule recent pe Internet îl arată pe Zmenta demonstrând mult mai puțin respect față de femei decât pretinde că ar avea.

Mai jos, videoclipul:

În cadrul filmării, Zmenta poate fi auzit spunând: „Bineînțeles că avem și domnișoare nota 10, bă, viitoare asistente TV, bineînțeles… Io, io, io… Bă, eu nu înțeleg, părinții acestor copile de ce mai sunt surprinși când ele sunt violate. Pentru că, bă, și-o cer. Adică nu vedeți cum umblă îmbrăcate când ies din casă, bă, ce se întâmplă? Mai că nu scriu pe frunte ‘Vreau să fiu violată! O să-mi placă’.”

Contactat de revista ELLE, Mihai Țăranu aka Zmenta a recunoscut că el apare în videoclip. Însă, a declarat acesta, „toată treaba asta cu scandalul, ideea cu clipul respectiv… e scoasă din context și prezentată într-o formă foarte ciudată. Ce am vrut să spun este că părinții nu își controlează copiii și nu văd ce fac în viața reală. Părinții acestor copii nu se uită.”

Vlogger-ul s-a arătat surprins aflând „să se zică că am promovat violul din clipul ăsta. Ce am vrut să spun este că părinții nu acordă atenție copiilor. Eu nu promovez așa ceva. Am avut o campanie mai bine de doi ani privind educația sexuală și protecția.”

„Clar, chiar vreau să condamn comportamentele care promovează asemenea gândire, violul și violența asupra femeilor”, a mai adăugat Zmenta. „Eu doar făceam referire la cum gândește majoritatea oamenilor. Mi se pare ciudat, că una e să spui un lucru, alta e să promovezi.”

Clipul care îl reprezintă pe Zmenta a apărut după ce mai mulți influenceri din România au fost acuzați că promovează violența, mai cu seamă violența împotriva femeilor. În martie, pe numele Danei Budeanu s-a făcut o sesizare la Parchet, pentru că instigă la discriminare și violență împotriva femeilor. Sesizarea a fost făcută de organizația Centrul Filia. După alte scandaluri care au implicat influenceri cu opinii rasiste, care promovau produse din tutun unui public format din copii sau care s-au exprimat discutabil pe felurite alte teme sensibile, la începutul acestei săptămâni, un alt vlogger, Alexandru Colo Bălan, a fost acuzat că instigă la violarea minorelor. Toate aceste situații au adus în dezbatere responsabilitatea influencer-ilor, dar și a brand-urilor cu care aceștia colaborează, și care le-ar răsplăti, astfel, comportamente și mesaje toxice.

