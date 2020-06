Un vlogger român instigă la violarea minorelor. Poliția îl anchetează, el își cere scuze… pentru că a fost prins

Un vlogger român, Alexandru „Colo” Bălan, a devenit unul dintre subiectele care au încins Internetul în ultimele zile, după ce un clip mai vechi de-ale sale, descoperit de cineva, l-a arătat instigând la violarea minorelor. Mulți au fost îngroziți de tipul de conținut pe care îl promovează vlogger-ul, în vreme ce alții i-au luat apărarea, spunând că tot ce a spus a fost, în cel mai rău caz, o glumă proastă. Despre ce este vorba?

Alexandru „Colo” Bălan este un vlogger urmărit pe canalul său de YouTube de peste 850.00 de oameni, care îl văd povestind despre cum a fost la sală și cât a slăbit, ce mașină a mai condus sau cum a reacționat la scandalurile din online-ul românesc – printre cele mai de succes producții recente ale sale se numără reacțiile la conflictul dintre Abi și Alex Velea, de exemplu. Însă, printre clipurile postate de acest vlogger se număra, până ieri, și unul în care acesta povestea ce merită, din punctul său de vedere, unele fete. Nici mai mult, nici mai puțin decât un viol.

„Astăzi am văzut o fată. Nu cred că era clasa a 11-a. A zecea, a 11-a. Nu venea de la școală sau ceva, cred. Dar vă spun sincer cred că avea vreo 16 ani. I-am văzut toată găoaza. Sincer vă spun, mi-a plăcut. Dar aia merită violată. Adică la modul…cu picioare în gură. Cu dintr-alea, să o scuipi în gură, să îi zici cine e tăticul tău. Să îi dai cu picioare, să îi dai cu palme, să o ții cu capul de pereți. Să îi pui așa piciorul pe față. Eu am niște fetișuri mai ciudate. Adică aia se vedea că îi place șarpele. Astea nu trebuie iertate.” – se arăta în clipul cu pricina, între timp dispărut de pe YouTube, dar păstrat în alte înregistrări care au fost distribuite pe rețelele de socializare de diverși oameni scandalizați de felul în care vlogger-ul vede lumea.

„Parcă așa văd, parcă scrie pe tricoul ei. Nu ai cum să te abții să nu le fuți. Eu, dacă nu eram în nico relație cu nimeni, vă spun sincer că futeam toate copilele de 15-16 ani. Vă spun sincer.”

După ce oamenii au început să critice clipul, mai multe companii au renunțat la colaborările cu Alexandru „Colo” Bălan, printre ele Footshop, House of Beauty Clinic și Doctor Jona Yousif.

Încă mai bine, Poliția Română s-a autosesizat.„În urma informațiilor apărute în media, cu privire la anumite declarații ale unui bărbat ce activează în zona online, Direcția Generală de Poliţie a Municipiului București s-a sesizat din oficiu și a demarat verificări pentru stabilirea situației de fapt și de drept”, a declarat Poliția Capitalei, pentru Mediafax.

Ba chiar, pe canalul său de YouTube, a apărut și un clip în care acest vlogger își cere scuze. După cum se vede și din primele vorbe pe care le spune în clip, nu îi e foarte clar cu ce anume a greșit. „În ultima perioadă pe Facebook a izbucnit un scandal și am fost implicat în el, de către mai mulți influenceri, de către mai multe persoane din această industrie, și vreau să îmi cer scuze față de ei, personal, în primul rând, pentru că… tot acest clip este înregistrat dintr-un live de divertisment pe care l-am făcut acum câțiva ani. Îmi cer scuze într-un mod oficial pentru că clipul meu a deranjat. Nu reprezintă în nici un caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gândire. Vă spun sincer, respect toate femeile pentru că eu am fost crescut alături de mama mea, ea mi-a oferit cea mai bună educație și mi-a spus să respect toate femeile în această lume.” Deși poate nu ar fi fost rău să respecte femeile oricum, pentru că sunt ființe umane demne de respect, și nu pentru că are o mamă care, se pare, i-ar fi spus asta.

Din vorbele lui Alexandru Bălan putem înțelege „a izbucnit un scandal” din senin și că „am fost implicat în el de către mai mulți influenceri și persoane din industrie”, și nu de propriile cuvinte. Vlogger-ul continuă să se afunde în raționamente greșite, arătând cum a promovat el de multe ori mesaje responsabile, îndemnând oamenii să nu consume alcool sau să nu fumeze, sau cum își respectă partenera, cu care se află într-o relație de mai bine de șase ani, de parcă o relație cu o femeie l-ar face mai puțin lipsit de respect față de altele. Oricum, chiar și declarațiile de iubire și prețuire față de parteneră sunt justificate de faptul că aceasta spală, gătește și mai editează câte un video, dar relația personală a acestui vlogger este o altă poveste. Oricum, cert este că scuzele vin pentru că clipul său a deranjat. Ca să ne fie clar că regretele nu sunt pentru că, în urma unei introspecții serioase, vlogger-ul ar fi ajuns la concluzia că fetele nu merită să fie violate.

Aici, întreg clipul de „scuze”:

Însă este ceva ce Alexandru „Colo” Bălan nu înțelege. Și anume că el propagă un lucru pe care deja îl cred mai bine de jumătate dintre români. Și anume, că violul e justificat în anumite circumstanțe. Că victima unui viol poate, de fapt, să fie considerată vinovată pentru ceea ce i se întâmplă. Că o fustă scurtă sau faptul că a băut la o întâlnire este deja o invitație la viol. Conform unui studiu UE, suntem deja campioni la a arunca vina pe femei pentru comportamentele abuzive ale bărbaților.

Și nu înțelege nici că, în urma scandalului în care „a fost implicat”, foarte mulți dintre tinerii care îl urmăresc consideră că e cazul să îl apere – uneori, cum s-a văzut în ultimele zile, comentând și amenințând pe conturile de pe rețelele de socializare ale femeilor care l-au criticat și reproșându-le acestora că nu au dreptul să vorbească despre instigare la viol, atâta vreme cât ele însele pozează în ipostaze senzuale, de parcă descoperirea mai multor centimetri de piele îți anulează bunul simț sau dreptul de a te oripila de mentalități complet greșite.

Actele de violență sexuală (chiar și împotriva minorilor, acolo unde ai zice că oamenii sunt mai dispuși să fie empatici și să se înfurie) sunt atât de normale pentru societatea în care trăim încât până și judecătorii le încadrează deseori ca fapte consimțite, deși victimele nu au vârsta consimțământului.

O investigație Dela0.ro, „Dreptate strâmbă: 3 din 4 cazuri de acte sexuale cu victime copii sunt judecate în instanțele românești ca fapte consimțite”, arăta anul trecut cum judecătorii pot să considere că fetițe de 11-12-13 ani sunt considerate responsabile pentru abuzurile pe care le-au suferit, din motive care ar stârni furia oricărui om cu capul pe umeri – că nu au țipat mai tare, că nu aveau leziuni pe corp, că au continuat să se vadă cu violatorii. Investigația Dela0.ro și seria Prădătorii de copii din Libertatea au determinat, în cele din urmă, abia zilele trecute, Consiliul Superior al Magistraturii să controleze tematic la instanțe și parchete referitor la modul de investigare și soluționare a cauzelor privind infracțiuni la viața sexuală cu victime minore (viol, act sexual cu un minor), aflate pe rolul acestora în perioada 1.02.2014 – la zi'.

Obiectivele verificării – arată minuta CSM – se vor axa în primul rând pe practica instanțelor și parchetelor referitoare la aprecierea consimțământului ca fiind valabil sau nevalabil prin raportarea la vârsta victimei'.

Cu ce trebuie să rămânem din acest scandal este ideea că astfel de credințe și comportamente sau altele, similare cu cele ale acestui vlogger, nu sunt deloc rare. Că ele se întâlnesc și acolo unde ar trebui cu atât mai puțin să existe. În cazul său, este vorba de influență: discursul lui a fost timp de un an acolo unde o mulțime de tineri au acces constant la acest tip de propagare a urii, care nu face altceva decât să le întărească propriile prejudecăți. Sunt copii care se uită pe net și văd cum un vlogger care spune astfel de lucruri este recompensat de societate, are succes, bani, faimă. Și asta ar trebui să ne facă să reconsiderăm un pic termenul de influencer – și puterea pe care le-o acordăm tuturor acestor oameni care, în multe cazuri, au doar lucruri toxice de spus.

