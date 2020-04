Delia, victima unui porno deep fake, vorbește onest despre asta

Delia a anunțat astăzi, printr-o serie de postări pe propriul cont de Instagram, că este victima unei tentative de porno deep fake. Pe scurt, un film porno deep fake (pe care a fost atașată digital imaginea figurii cântăreței) a început să circule pe internet și a ajuns, astfel, până la ea.

Delia a anunțat lucrul acesta printr-o serie de Instastories în care povestește ce s-a întâmplat și cum se simte văzându-și fața pe un film porno deep fake. Seria de stories este greu de privit, în parte și pentru că nu suntem obișnuiți de la celebritățile locale cu reacții atât de emoționale și cu vulnerabilități asumate în public, dar și pentru că e ceva absolut sinistru în a fi nevoit să dai tu, victimă, explicații când ți se întâmplă asta. Dar când vine vorba despre a spune lucrurilor pe nume, Delia are deja o istorie – mai ales prin piesele ei, dar nu doar atât. Și demonstrează încă o dată curaj atacând public problema cu care se confruntă acum.

„Nu știu cum aș putea să încep chestia asta…”, a spus cântăreața. „Sunt Delia și tocmai am văzut că fața mea e folosită în fel și chip pe internet. Hahaha… ce funny… not.” Vizibil afectată, Delia a continuat seria de Instastories în care a expus felul în care fața ei a fost manipulată. „Sau aș putea să zic: hei, voi ați auzit de deep fake reality și de toate aplicațiile astea care îți pun fețe faimoase… Nu.”

„Ar trebui să par mai detașată și mai relaxată”, a mai zis Delia, „și să make fun of this. But… nu, nici așa nu pot. Nu știu cum să abordez situația asta. Știu doar că probabil trebuie să fiu mai cenzurată pentru că probabil în momentul ăsta privesc și copiii… I don’t know how, really.” E înduioșător să vezi o celebritate mai degrabă furioasă (pe drept cuvânt) de situație, care își pune problema să-și controleze emoțiile și limbajul pentru a nu fi deplasată în fața copiilor care o urmăresc.

„Din fericire, trăiesc în România și probabil că aici tehnologia nu a evoluat atât de mult, pentru că filmulețul are niște defecte monstruoase, ca să zic așa. Aplicația aia de Face Swap efectiv sare de pe față când actrița se mișcă mai brusc și se vede că e fake. Bine, văd oamenii cu puțină… un pic de inteligență peste…”

Una peste alta, Delia a rezumat cât se poate de bine senzația pe care o poate produce un astfel de fake care te vizează. „Nu e amuzant deloc, pentru că chestia asta se poate duce foarte departe. Ți se poate întâmpla ție, i se poate întâmpla mamei tale, copilului tău… ceea ce ar fi absolut horror. Cel mai horror… Și poți fi manipulat în așa fel încât să pară că ai spus ceva politic, un mesaj, bineînțeles fake. (…) Poate să pară, la un moment dat, inclusiv că ai împușcat pe cineva.”

Prin intermediul a două postări pe feed-ul de Instagram, Delia a arătat și că există un fenomen porno deep fake în lume și acesta nu e nou deloc. Ea a citat felurite publicații care au vorbit despre felul în care actrițe celebre precum Emma Watson sau Scarlett Johansonn au devenit victimele pornografiei deep fake. „Astfel de clipuri au devenit arme împotriva femeilor, reprezentând o nouă și degradantă modalitate de umilire, hărțuire și abuz.”, titrează unul dintre articolele citate de Delia. Un alt articol postat de cântăreață arată cum nu doar vedetele pot fi victimele pornografiei deep fake, ci toate femeile.

„Cred că e doar începutul și am avut cumva noroc că e făcut pe genunchi și se vede la o simplă analiză a corpului… lipsa tatuajelor, structura corpului, că eu nu arăt așa… six pack…nu arăt atât de bine, din păcate.”, a mai spus Delia în seria de stories.

„Încerc să nu dramatizez lucrul ăsta, deși el poate fi dramatic pentru orice persoană echilibrată… poate fi de un impact, te poate marca o chestie de genul ăsta, nu e plăcut să te vezi într-o astfel de ipostază, ești folosit, manipulat… Emoțional, te poate destabiliza un pic. Nu vă doresc să vi se întâmple și nu cred că astfel de activități se vor opri aici.”

„Cred că vom fi manipulați la greu prin chestia asta și cred că ar trebui să învățăm să facem diferența din timp, pentru că asta cred că ne paște în viitorul apropiat.”, a mai avertizat Delia.

„Legal nu e nimic care să te apere, concret. E o luptă în bătaia vântului, n-aș avea cu cine.” – a mai precizat cântăreața. Într-adevăr, legislația din România este săracă în această privință. Momentan, există un proiect care să protejeze persoanele afectate de revenge porn (pornografie din răzbunare, așa cum a fost adoptat la noi termenul), dar dincolo de inițiativa legislativă a Florinei Presadă, nu există mijloace specifice prin care o victimă de porno deep fake să poată fi protejată.

„Dragi colegi, colege, vă țin pumnii să fiți ocoliți de creativitatea acestor oameni.”, a încheiat cântăreața, care a și realizat niște decupaje video din acel porno deep fake care a înfățișează și le-a postat ea însăși.

