9 femei celebre care se bucură de succes și în afaceri

Pe lângă faptul că le apreciem pentru carierele pe care le au în diverse domenii, unele dintre cele mai apreciate celebrități au pus bazele și unor afaceri de succes.

Iar dacă ești o admiratoare a lor, în mod cert trebuie să cunoști și poveștile din spatele afacerilor pe care le au, iar unele dintre ele te vor surprinde.

1. Oprah Winfrey

O admirăm pe Oprah Winfrey din foarte multe puncte de vedere, de la devotament, profesionalism, până la perseverența de care a dat dovadă până în acum în cariera ei în televiziune. Ea deține Harpo Productions, o companie de producție care se ocupă de faimosul The Oprah Winfrey Show. În 2000 a fondat O Magazine, iar în 2011 a lansat rețeaua de cablu Oprah Winfrey Network (OWN), care a produs emisiuni precum Queen Sugar și Dr. Phil. În 2018 a semnat și un parteneriat cu Apple, prin intermediul căruia își difuzează emisiunile.

2. Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow este cunoscută în urma aparițiilor sale în mai multe filme și seriale. În 2008, Gwyneth a lansat Goop, care inițial era un newsletter săptămânal de lifestyle. Ulterior, acesta s-a transformat într-un website, care are și un magazin online. În plus, pe 24 ianuarie a apărut pe Netflix The Goop Lab, un serial în care este vorba despre site-ul ei de lifestyle și subiectele pe care Gwyneth le abordează, precum substanțe psihedelice, terapii, plăcerea feminină, anti-aging, vindecarea cu energie și corpul uman.

3. Kate Hudson

Pe actrița Kate Hudson ai văzut-o în nenumărate filme, precum How To Lose a Guy in 10 Days, Something Borrowed sau You, Me and Dupree, însă probabil nu știai până acum că ea a lansat în 2013 un brand de îmbrăcăminte sport, numit Fabletics. Și așa cum îi spune și numele, articolele vestimentare sunt o împletire perfectă între hainele sport pe care cu toții le cunoaștem, la care a adăugat o doză de glam. În plus, ele sunt și la prețuri accesibile și se găsesc o mulțime de mărimi disponibile.

4. Jessica Alba

Pe lângă actriță, Jessica Alba mai este și femeie de afaceri. În 2012, ea a lansat The Honest Company, alături de partenerul ei de afaceri, Christopher Gavigan. Compania ei face produse destinate bebelușilor și sunt non-toxice. Însă ea nu s-a oprit aici deoarece în 2015 s-a extins și a lansat și o linie de produse de machiaj, Honest Beauty.

5. Reese Witherspoon

Actrița Reese Witherspoon și-a lansat propria sa companie de producție numită Hello Sunshine, care a produs filme și seriale precum Wild, Gone Girl, The Morning Show și Big Little Lies. Pe de altă parte, în 2015, ea a mai lansat și o colecție vestimentară, numită Draper James. În 2018 a publicat cartea Whiskey in a Teacup.

6. Serena Williams

Serena Williams este una dintre cele mai bune sportive din toate timpurile. De-a lungul timpului, ea a colaborat cu diferite brand-uri, precum Puma sau Nike. În 2019, ea și-a lansat colecția vestimentară în cadrul New York Fashion Week. Hainele din colecția ei au ca sursă de inspirație anii ’90. „Cumpărătorul este o fată sau o femeie ce are încredere în sine sau își dorește acest lucru; poate se simte nesigură în acea rochie. Tipul de femeie pentru care propunem această colecție este acela în care persoana privește moda ca o modalitate de a arăta cine și ce este”, a declarat la acea vreme Serena Williams.

7. Mary-Kate și Ashley Oslen

Surorile Olsen, Mary-Kate și Ashley, nu mai sunt atât de mult în lumina reflectoarelor deoarece ele au un business de care se ocupă îndeaproape. Cu toate că ele erau cunoscute pentru cariera în actorie, ele s-au orientat către altceva, și anume modă. În anul 2006, cele două au lansat The Row, o casă de modă, ale cărei colecții au fost prezentate și în cadrul New York Fashion Week. Imperiul pe care l-au construit este estimat la aproximativ 1 miliard de dolari.

8. Karlie Kloss

Karlie Kloss este un model de succes și dovedește că se adaptează la tot ceea ce este nou. Și spunem asta deoarece în anul 2015, în urma unui curs de programare pe care l-a făcut la Flatiron School, ea a lansat Kode With Klossy, care are scopul de a le ajuta pe fetele tinere să învețe tot ceea ce ține de programare și tehnologie.

9. Gisele Bündchen

Gisele Bündchen este un model cunoscut în întreaga lume. După ce a renunțat la cariera de model, ea a început o afacere, mai exact un parteneriat cu Grendene, o companie care produce încălțăminte sintetică, ocazie cu care a creat și o colecție de sandale. În 2011, și-a lansat și propria colecție de lenjerie, numită „Gisele Bundchen Intimates” în colaborare cu Hope. În același an, a lansat Sejaa Pure Skincare, o linie de produse cosmetice din ingrediente naturale.

Foto: Profimedia, Hepta, Instagram

