10 celebrități care și-au transformat pasiunea pentru machiaj și frumusețe într-o afacere

Unele dintre cele mai apreciate celebrități de la Hollywood au pus bazele unor afaceri de succes din industria de frumusețe.

Iar în acest sens, avem destule exemple de vedete a căror afacere le-a asigurat câștiguri considerabile, cum ar fi Kylie Jenner sau Kim Kardashian. Așadar, iată care sunt cele 10 vedete care și-au lansat propriile colecții de produse de frumusețe:

1. Millie Bobby Brown

Prima pe lista noastră este Millie Bobby Brown, celebra actriță în vârstă de 16 ani din serialul de succes Stranger Things. Linia sa de cosmetice se numește Florence by Mills, iar actrița a pregătit lansarea colecției timp de doi. În plus, ce este și mai interesant este faptul că stră-străbunica ei a reprezentat o sursă de inspirație în ceea ce privește numele brand-ului. Colecția include mai multe produse, cum ar fi măști de față, spray-uri, geluri pentru sprâncene, anticearcăne, dar și geluri de duș, iar produsele sunt netestate pe animale și aprobate de către PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

2. Lady Gaga

Fanii celebrei cântărețe Lady Gaga au fost extrem de surprinși atunci când aceasta a anunțat că va lansa o linie de produse cosmetice numită Haus Laboratories. Printre cele mai apreciate produse ale sale se numără rujurile și fardurile, iar dacă îți dorești să le achiziționezi, ele sunt disponibile pe Amazon.

3. Rihanna

Rihanna este una dintre cele mai apreciate cântărețe, iar colecția ei de make-up, Fenty Beauty, a fost una extrem de așteptată de către fanii ei. Cele mai vândute produse din colecția sa sunt fondurile de ten, iar dacă te întrebai dacă îți poți găsi nuanța potrivită, află că ai de unde alege deoarece sunt disponibile 40 de nuanțe diferite.

4. Iman

Iman Mohamed Abdulmajid, cunoscută și sub numele de Iman, este un supermodel de succes. Ea este considerată un adevărat exemplu deoarece a lansat prima linie de produse cosmetice destinată femeilor de culoare și care se numește IMAN Cosmetics. Poți găsi nenumărate produse în colecția ei, de la fonduri de ten, farduri de obraz, pudre, anticearcăne, rujuri și nu numai.

5. Kylie Jenner

Din lista noastră nu putea lipsi Kylie Jenner, a cărei firmă, Kylie Cosmetics, a înregistrat în anul 2017 vânzări în valoare de 420 de milioane de dolari. Printre cele mai căutate produse se numără kit-urile cu rujuri. Cu toate acestea, anul trecut, Kylie a vândut peste 51% din acțiunile companiei sale către Coty, pentru suma de 600 de dolari.

6. Kim Kardashian West

KKW Beauty este doar una dintre afacerile pe care Kim Kardashian West le are. Pe lângă linia de produse de machiaj, ea mai are și o colecție de parfumuri, dar și de lenjerie modelatoare. Colecția ei se aseamănă destul de mult cu cea a lui Kylie Jenner, iar cele două au și colaborat până acum.

7. Kat Von D

Kat Von D a devenit cunoscută în urma carierei sale de tattoo artist și apariției în cadrul show-urilor Miami Ink și LA Ink. În anul 2008, ea și-a lansat propria linie de cosmetice, Kat Von D Beauty pentru Sephora. Însă, în acest an, ea a renunțat la brand-ul de machiaj deoarece își dorește să se concentreze pe creșterea fiului ei, în vârstă de un an. După această decizie, produsele sale vor fi comercializare sub numele de KVD Vegan Beauty.

8. Jessica Alba

Jessica Alba este cunoscută pentru cariera sa din actorie, dar un lucru surprinzător este faptul că în anul 2011 ea a fondat The Honest Company. Produsele companiei sale sunt destinate bebelușilor și sunt non-toxice. Din 2012, ea a decis să își extindă afacerea și a lansat și o linie de produse de machiaj, iar printre cele mai vândute produse se numără rujurile lichide, uleiurile pentru față, tușurile și mascara.

9. Drew Barrymore

Actrița Drew Barrymore a lansat compania Flower Beauty, ale cărei produse nu sunt testate pe animale. În anul 2018, compania sa a încheiat un parteneriat cu Ulta, o altă companie care deține mai multe magazine de înfrumusețare. Acum, în colecția ei se regăsesc produse precum mascara, farduri de obraz sau de ochi, dar și accesorii cum sunt pensulele de make-up.

10. Miranda Kerr

Miranda Kerr este un model australian de mare succes, iar în anul 2009 ea a pus bazele companiei Kora Organics. Produsele sale sunt vândute acum în cadrul Sephora US. În colecția ei vei regăsi spray-uri pentru față, serumuri, dar și produse pentru buze.

Foto: Profimedia, Instagram

