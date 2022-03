10 dintre cele mai așteptate documentare din 2022

În cazul în care te numeri printre fanii documentarelor, ai putea arunca o privire la aceste recomandări. Cele de mai jos sunt dedicate unor personalități și subiecte care nu îți sunt străine, însă pe care merită să le explorezi și sub o altă formă.

1. Nothing Compares

Documentarul Nothing Compares este o incursiune în viața controversată și cariera cântăreței irlandeze Sinéad OConnor. Regizat de Kathryn Ferguson, Nothing Compares se concentrează pe evenimentele cuprinse pe o perioadă de cinci ani, din 1987 și până în 1992, și arată momente importante din parcursul ei, de la educație și până când a cunoscut faima la nivel mondial.

2. Janet

În acest documentar descoperi povestea tumultoasă de viață a lui Janet Jackson. Deși vedeta pop este recunoscută pentru discreția cu care și-a păstrat viața personală, de data aceasta a preferat să dezvăluie momente despre care până acum nu a vorbit. Documentarul e filmat pe parcursul a trei ani și conține imagini de arhivă, videoclipuri din intimitatea casei care nu au mai fost făcute publice, precum și interviuri cu alte staruri.

3. Lucy and Desi

Amy Poehler e regizoarea documentarului Lucy and Desi. Acesta surprinde viața lui Lucille Ball, o celebră comediantă, relația ei cu Desi Arnaz, precum și maniera în care sitcom-ul legendar al anilor ’50, I Love Lucy, a transformat Hollywood-ul pentru totdeauna. La începutul carierei, Lucille Ball nu a avut roluri în producții remarcante, însă acel sitcom i-a adus succesul.

4. Calendar Girls

În documentarul Calendar Girls, Maria Loohufvud și Love Martinsen explorează viețile femeilor de peste 60 de ani, care concurează în cadrul unei echipe de dans din Florida. Acestea sunt admirate pentru relația lor de prietenie, precum și pentru felul în care se implică în comunitatea lor.

5. The Janes

The Janes propune o temă care este relevantă și astăzi, și anume avortul și situația cu privire la accesul la întreruperi de sarcină. În acest documentar, poliția arestează șapte femei care făceau parte dintr-o rețea clandestină. Acestea pun bazele unui serviciu subteran adresat femeilor care caută să facă întreruperi de sarcină sigure, la preț accesibil și ilegal.

6. The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman

În seria formată din trei părți The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman, un escroc se preface că este un spion britanic și este condamnat în anul 2005 pentru că a furat averi și a ruinat viețile mai multor oameni. Seria e cu atât mai așteptată cu cât este vorba despre unul dintre cei mai curajoși escroci din lume.

7. The Princess

Povestea de viață a Prințesei Diana a fascinat o lume întreagă, astfel că documentarele care explorează părți nespuse despre ea vor prezenta întotdeauna un interes pentru public. Regizat de Ed Perkins, acest documentar conturează o altă perspectivă cu privire la viața și moartea ei tragică.

8. We Need to Talk About Cosby

După cum probabil ți-ai dat seama din nume, We Need to Talk About Cosby expune povestea actorului american Bill Cosby, care a fost acuzat de hărțuire, agresiune sexuală, abuz și viol. În această serie, mai mulți comedianți, jurnaliști, precum și supraviețuitoare vorbesc pentru prima dată despre povestea de viață a lui Cosby.

9. jeen-yuhs: A Kanye Trilogy

Documentarul în trei părți jeen-yuhs: A Kanye Trilogy, pe care îl poți urmări pe Netflix, surprinde experiențele lui Ye sau Kanye West, așa cum este cunoscut în întreaga lume. De la imagini din arhiva personală și ascensiunea în topurile muzicale, documentarul îl arată pe West așa cum nu l-am mai văzut până acum.

10. Neymar: The Perfect Chaos

Neymar își spune povestea personală, de la avantajele și dezavantajele pe care le-a experimentat în viață și până la cariera în fotbal care e râvnită de foarte mulți. Documentarul include și interviuri cu alte staruri din sport, precum Lionel Messi, Kylian Mbappé și David Beckham.

Citește și:

TOP 15 cele mai incitante filme fantasy și SF ale anului 2022

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro