Dana Rogoz vorbește despre cum va naște în câteva zile, în timpul pandemiei de coronavirus

Dana Rogoz, actriță și blogger de lifestyle, a fost invitată în emisiunea live găzduită de Domnica Mărgescu și Roxana Voloșeniuc, pentru a vorbi despre modul în care a gestionat ultimul trimestru de sarcină în autoizolare, dar și protocolul pe care îl va respecta în ziua nașterii, având în vedere că încă ne confruntăm cu pandemia de coronavirus.

„Exact cu câteva zile înainte de a începe toată nebunia eram preocupată să-mi găsesc o bonă, aveam alte priorități, și îmi lăsasem într-adevăr tot ce ține de venirea pe lume a celui de-al doilea copil pentru ultimul trimestru în ideea că o să am timp să merg prin magazine, să mă uit după hăinuțe. Îmi și programasem ultimele spectacole de teatru și filmările pentru un scurt-metraj astfel încât să se încheie toate la începutul lunii a șaptea. Planul era ca trimestrul trei să fie în liniște, cu o carte în pat și plimbări lungi prin magazine. Și s-a întâmplat ca imediat cum am terminat cu ultimul spectacol și filmările, exact săptămâna următoare să se închidă grădinița și să intrăm în această distanțare socială, autoizolare. Și tot trimestrul trei l-am petrecut așa, cumva. Am făcut toate cumpărăturile online. Am început din timp, pentru că și livrările au fost mai complicate, adică apropos de pătuț, de masa de înfășat, le-am montat noi aici”, spune Dana Rogoz.

Actrița a continuat prin a ne spune că diferența dintre experiența nașterii lui Vlad și cea a fetiței sale, care urmează să se întâmple în orice moment săptămânile acestea, va fi cu adevărat semnificativă. Având în vedere că pandemia de coronavirus este încă prezentă, există un protocol clar ce trebuie respectat pentru a preveni contractarea virusului.

„La început am fost mai speriată. Fratele meu este și medic de boli infecțioase și tot timpul păstram legătura cu el. Prima oară recunosc că am fost dezamăgită că nu o să mai fie Radu la naștere, erau niște detalii care acum mi se par niște mofturi, dar la momentul respectiv mi se părea că sunt niște lucruri pe care le voi avea pentru că le-am experimentat cu Vlad și aveam niște așteptări, un fel de proiecție a momentului. Și chiar mă gândeam cum o să o întâmpine Vlad și așteptam și momentul ăla să-mi anunț familia și prietenii apropiați, și o să fie agitația aia în fața geamului de la neonatologie când toți îți trimit poze sau vin la tine în salon. Adică eu m-am bucurat de momentele alea atunci, la Vlad”, își amintește Dana.

„Am aflat, evident, că din cauza pandemiei și a noilor restricții din spitale, Radu nu va mai fi cu mine, că ne vom despărți la intrarea în maternitate, că urmează să-și vadă fetița la ieșire. Până în acest moment, este în felul următor: el nu are voie să intre în spital și de fapt, toate controalele pe care le-am avut până acum, în trimestrul trei, și care au fost inevitabile, deci nu erau un moft, le-am făcut singură. Ne vom despărți acolo, și după trei zile, când se face externarea, își vede și tatăl copilul.”

Întrebată dacă va naște natural de data aceasta, Dana Rogoz a explicat că este mai bine atât pentru ea, cât și pentru copil, ca nașterea să se producă prin operația de cezariană: „O să nasc prin cezariană, Vlad a fost născut tot prin cezariană. Inițial luasem în calcul și varianta asta (n.r. nașterea naturală) numai că ea este într-o poziție transversalo-pelviană, deci este într-o poziție greșită, și am mai multe date pentru care mi se recomandă nașterea prin cezariană. La Vlad s-a întâmplat să fie la cald, adică s-a declanșat mai repede decât era programată cezariană, acum protocolul este în felul următor: tu îți programezi cezariana și cu o zi înainte ești testată ca mamă de Covid, tocmai pentru a se verifica că e negativ testul, și atunci, a doua zi, când e nașterea, nu naști în protocol de Covid.”

Curioși să aflăm dacă s-au gândit deja la un nume pentru fetiță, am întrebat-o pe Dana dacă s-au decis asupra unuia, însă se pare că nu vom afla acest lucru decât după naștere: „Când spui un nume, începe o dezbatere, și am vrut să evit chestia asta. Și am zis nu, când se va naște, voi spune că s-a născut, și atunci voi spune și cum o cheamă. Nu mai deschizi subiectul numelui. Recunosc că de data asta ne-a fost mai complicat. La Vlad am stabilit foarte repede. Îl cheamă Vlad Luca Dragomir. Luca a fost numele ales de fratele lui mai mare, de băiatul lui Radu, și acum, de data asta, am păstrat aceeași tradiție și i-a dat și Vlad un nume.”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro