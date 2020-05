ELLE EXCLUSIV: Alina Ceușan vorbește cu emoție despre sarcină și primul ei copil – „Voi încerca să nasc natural”

ELLE: Cu ce gânduri ai întâmpinat vestea că ești însărcinată?

Alina Ceușan: Cu emotie, cu fericire, dar și cu o doză de confuzie, pentru că până ce nu am fost la medic să confirm sarcina propriu-zis, nu știam ce să cred. Îmi făcusem 4 teste, toate pozitive, trebuia să deduc ceva din asta, însa cred că tot timpul există îndoieli și emoții din punctul ăsta de vedere.

ELLE: Este o sarcină planificată sau s-a întâmplat pur și simplu?

Alina Ceușan: Ne doream un copil cât de repede după căsătorie (suntem împreună de 8 ani) așa că ne-am pus pe treabă imediat, pot spune că a fost o sarcină planificată din acest punct de vedere, da.

ELLE: Traversăm toți o perioadă complicată – în ce fel ți-au influențat vremurile pe care le trăim sentimentele pentru sarcină?

Alina Ceușan: Sinceră să fiu, această perioadă mi-a prins foarte bine. Izolarea acasă nu a fost atât de rea pentru mine, mai ales că eu lucrez de acasă de cele mai multe ori. M-a ajutat faptul că am putut anunța sarcina atunci când mi-am dorit eu. Dar și că nu am fost nevoită să călătoresc atât de mult cum o făceam de obicei către București sau alte destinații. (Totul derulându-se via Skype.) Pentru noi, ca viitori părinți, a fost o perioadă frumoasă și liniștită în care am stat împreună și ne-am bucurat de începuturile acestei perioade.

ELLE: Simți anxietate sau optimism față de viitor? Sau ambele la un loc?

Alina Ceușan: Am foarte multe întrebări în minte, însă sunt sigură că toate aceste întrebări vor găsi răspuns în momentul în care ne vom vedea pentru prima oară copilul. Tind să cred că lucrurile astea le simți pe moment… nu sunt deloc anxioasă; mă gândesc cu bucurie și, da, cu emoție la momentul în care ne vom întâlni (nr. noi trei, în noua formulă) și încerc să mă bucur de fiecare moment al sarcinii.

ELLE: În ce fel de lume crezi că se va naște copilul tău și cum te face asta să te simți?

Alina Ceușan: Că vom traversa o perioadă dificilă până în momentul mult așteptat din septembrie s-ar putea să fie mult mai izolați și în spital fără accesul altor persoane în afară de Raul; mi-ar fi plăcut foarte mult să fie acolo Carla, sora mea, Carmen, câteva persoane dragi… vom vedea. Sunt pozitivă însă că totul va fi bine într-un final, vom avea ce să îi povestim când va fi mare.

ELLE: Care crezi că este cel mai important lucru pe care trebuie să îl transmiți copilului tău?

Alina Ceușan: Bunul simț, o educație și, așa am primit și noi la rândul nostru de la părinții noștri, perseverență, iubirea pentru natură și animale, să înțeleagă că poate face orice își propune în viață… să știe să spună: mi-e dor, mi-e teamă, te iubesc, iartă-mă, mulțumesc…lucruri esențiale și de bun simț.

ELLE: Cum crezi că ți se vor schimba viața și prioritățile odată cu sarcina și, apoi, cu venirea pe lume a copilului?

Alina Ceușan: Prioritatea mea în momentul de față este liniștea mea și relaxarea, o bună stare generală, chit că lucrez la fel de mult ca înainte. Sinceră să fiu, așa am fost tot timpul, m-am pus pe primul loc și chiar dacă poate pentru unii sună egoist, m-am asigurat că în primul rând am grijă de mine ca să pot să am mai departe grijă de alții. Sunt sigură că voi reveni foarte repede la viața mea din online, nici nu se pune problema, însă probabil partea de evenimente și călătorii va avea de așteptat o perioadă. Cel mai important lucru în acele primele luni de viață ale copilului e să fii acolo – și să nu pierzi niciun moment. Nu există nicio campanie, petrecere, niciun eveniment, nicio călătorie mai importantă decât aceasta.

ELLE: Ți-ai propus deja să naști într-un anume fel? Ai gânduri despre alăptare, vacccinare, toate aceste lucruri la care un nou părinte este, într-un fel, obligat să le ia în considerare serios?

Alina Ceușan: Încă de la început am avut discuții cu doamna doctor Mihaela Hașa la Regina Maria din Cluj și am decis că aș vrea să fac ceea ce e mai bine pentru copil, eu voi încerca să nasc natural, dacă totul merge bine. As vrea și să alăptez, desigur; la vaccinuri încă nu am ajuns dar acestea sunt decizii pe care le vom lua împreună cu soțul meu și medicul pediatru la momentul potrivit. Ne informăm constant, însă!

ELLE: În clipul prin care ai anunțat sarcina vorbești despre o stare de gratitudine – pentru ce ești recunoscătoare azi?

Alina Ceușan: Pentru tot ceea ce mi se întâmplă, pentru modul în care am reușit să îmi aliniez lucrurile în viață. Nu știu dacă voi știți, însă eu întotdeauna mi-am dorit ca până la 28 de ani să am un copil și uite că lucrurile astea se împlinesc cumva firesc… fără să te grăbești… fără să le cauți… universul îți răspunde atunci când îi transmiți un mesaj. Mă simt recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc.

ELLE: Ai discutat deja cu soțul tău despre împărțirea responsabilităților voastre odată ce copilul se va naște? Sau preferați să luați lucrurile pe măsură ce vin?

Alina Ceușan: Sunt sigură că lucrurile se vor echilibra natural în momentul în care ne vom vedea în fața faptului… (râde). Știu că Raul va fi un tată excelent și se va implica în egală măsură în creșterea și educația copilului precum o voi face și eu. Avem amândoi foarte multă răbdare, ne plac copiii și universul care îi înconjoară, am crescut în familii în care ne-au fost cultivate valori importante și asta vrem să dăm și noi mai departe.

Foto: Alina Ceușan

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro