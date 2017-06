Cum poti evita sa te indragostesti de persoana nepotrivita, in functie de zodie

Iti place de cineva, el de asemenea te place si, dintr-o data, dragostea este inevitabila. Insa iubirea adevarata nu apare dintr-o data. Ne simtitm completi si este un sentiment minunat. Pentru marea majoritate, acel sentiment intital de a cunoaste pe cineva si a incepe sa simti acea chimie careia nu i te poti impotrivi, este fascinant si toti isi doresc sa nu se termine niciodata, asa ca incearca sa se convinga de faptul ca, in sfarsit, a aparut marea iubire… Dar nu este iubire, cel putin nu una adevarata.

Te poti simti atras de cineva, sa iti placa totul la acea persoana si sa crezi ca ceea ce simti va dura pentru totdeauna, dar cel mai probabil nu va fi asa. Atunci cand nevoia ta de a iubi si de a te simti iubita, depaseste limitele logicii, apar marile greseli si iti dai seama ca te indragostesti de persoana nepotrivita.

Din moment ce ai decis ca aceasta persoana este alesul si indiferent de ceea ce ratiunea iti va spune, inima ta nu va asculta, vei incerca sa fortezi ca totul sa se intample asa cum iti imaginezi tu. Vei ignora tot ceea ce nu iti convine, nu iti vei asculta nici prietenii, nici familia, care pana la urma, nu vor decat sa nu ajungi sa fii dezamagita.

Cu cat mai curand vei incepe sa fii sincera cu tine, cu atat mai bine. Pana la urma, de ce te straduiesti atat de tare sa faci ca aceasta relatie dezastruoasa sa functioneze? Care este cauza? Este din cauza lipsei stimei de sine? Ai impresia ca nu valorezi atat de mult incat sa gasesti pe cineva mai buna sau pe cineva care te va trata mai bine?

Astrologia iti poate arata ceea ce trebuie sa faci pentru a nu te indragosti de persoana nepotrivita de fiecare data, iar in functie de zodia ta, ai toate informatiile despre ceea ce ar trebui sa faci.

Berbec

Acum ar fi momentul sa iti gasesti noi activitati si sa iti intrepti atentia catre alte lucruri, departe de el. Tu stii deja ca numai gandul la el, te face sa iti irosesti toata energia, asa ca trebuie sa iti redirectionezi atentia. Incearca sa iti gasesti noi activitati, sa planuiesti aventuri si poate sa iti faci noi prieteni. De fiecare data cand vrei sa te gandesti la el, incearca sa te gandesti la altceva care stii ca te face fericita si desigur, care nu il include pe el.

Taur

Cel mai bun mod prin care tu poti preveni sa nu te atasezi prea tare de persoana nepotrivita este prin a inceta sa il urmaresti pe retelele sociale. Stim ca poate fi destul de satisfacator sentimentul de a stii totul despre ceea ce face persoana care te intereseaza intr-un mod mai special, dar acest lucru poate duce la obsesie. Cu cat ii urmaresti fiecare miscare pe Facebook sau Instagram, cu atat vei simti ca il cunosti din ce in ce mai bine si te vei simti mai apropiata de el. Incearca sa iti impui o limita, sa nu ii verifici profilul tot timpul si usor sa incepi sa nu o mai faci deloc.

Gemeni

Pentru a te opri sa te indragostesti de persoana nepotrivita, trebuie sa incetezi cu conversatiile lungi, mesajele nocturne si cu toate mesajele in general. Inceteaza sa mai imparti cu el detalii private din viata ta. Pana la urma, nu vrei sa ajungi sa fii prea atasata de el, pentru ca asta poate conduce doar la gandul ca deja construiti o iubire adevarata. Tu stii ca el nu este alesul si sincer, el nu merita atentia ta sau sfaturile tale. Anuleaza concexiunea pe care o ai cu el, permanent.

Rac

Pana in acest moment, probabil ca ai cunoscut deja dragostea adevarata sau cel putin, stii ceea ce nu iti doresti, asa ca stii ca aceasta persoana nu este ceea ce trebuie pentru o relatie de dragoste. Cel mai bine, ar fi sa te intrebi ceea ce iti doresti tu de la o relatie, fie ca vrei doar o aventura, o prietenie sau doar sa iti ocupi timpul cu ceva. Tu stii deja ca nu vrei sa investesti sentimente pentru el, pentru ca este ca si cum i-ai darui inima ta si i-ai cere sa o calce in picioare. Nu este necesar ca prezenta lui in viata ta sa insemne ca este marea dragoste, poate doar a aparut ca sa iti poti da seama ceea ce cauti tu cu adevarat la un partener.

Leu

Ai interpretat gresit iluzia dragostei de atatea ori, incat de data aceasta, vei astepta pentru dragostea adevarata. Daca te surprinzi indragostindu-te de persoana nepotrivita, poti face o lista cu lucrurile care nu iti plac la el si in loc sa te focusezi pe ceea ce iti place, mai bine sa iti indrepti atentia catre partea mai intunecata a lui. De fiecare data cand te intalnesti cu acest barbat, incearca sa iti amintesti cat de tare te-a ranit in trecut si cand te trista erai atunci cand te-a ranit. Repeta in mintea ta de cate ori simti nevoia, motivele pentru care el nu este alesul.

Fecioara

Trebuie sa privesti situatia mai in ansamblu si sa incetezi sa iti mai faci griji ca daca il pierzi pe acest barbat, tu vei ramane singura pentru totdeauna. El nu este alesul, insa asta nu inseamna ca nu il vei intalni niciodata pe cel potrivit. Invita-te la o discutie si incearca sa iti dai seama ce iti doresti tu de la o relatie si ce pasi trebuie sa faci pentru a o putea crea. In momentul in care te focusezi pe acest lucru si iti dai seama ca esti dispusa sa gasesti persoana potrivita, vei renunta sa mai pui presiune pe tine insati pentru a te forta sa il iubesti pe cel care nu este bun pentru tine.

