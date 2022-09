Un nou scandal în familia Kardashian-Jenner. Fostul iubit al lui Kim lansează acuzații dure la adresa mamei vedetei

Ray J și-a întărit afirmațiile potrivit cărora a fost „ideea” lui Kris Jenner de a face publică caseta lui sexuală din 2007 cu fiica ei, Kim Kardashian, în timp ce a avut un lung discurs dur la adresa familiei.

Cântărețul în vârstă de 41 de ani, cu numele real William Ray Norwood Jr., a distribuit sâmbătă mai multe postări pe Instagram în care a amenințat că le va da în judecată pe cele două vedete pentru defăimare și a încărcat un clip mai scurt în care a declarat: „V-ați pus cu cine nu trebuie”.

Afirmațiile dure ale artistului au venit după ce joi, Kris, vedeta de reality-show în vârstă de 66 de ani, a fost supusă unui test cu detectorul de minciuni în emisiunea The Late Late Show With James Cordon, și a negat că și-a „ajutat” fiica să lanseze filmarea.

Ray J a fost atât de indignat încât l-a numit „un test de detector de minciuni fals și nesănătos”:

„John Grogan este un fals. El nu este un examinator de poligraf. El este cunoscut ca parazitul poligrafului. A fost condamnat pentru 26 de capete de acuzare de fraudă și i s-a retras licența de detectiv particular. Totul este o porcărie. Nu a absolvit niciodată o școală de poligraf”.

Pagina de LinkedIn a lui Grogan susține că a participat la „mai multe academii de detectare a minciunilor” nespecificate și a primit „licență în drept” după ce a urmat timp de doi ani ceva numit „BA University School of Law”, potrivit Daily Mail.

Artistul a publicat un videoclip de 44 de minute în care a împărtășit numeroase mesaje pe Instagram pe care le-a schimbat cu Kim , 41 de ani, în aprilie. Ulterior, el a spus că au semnat contracte de 400.000 de dolari cu Vivid Entertainment pentru a-și lansa filmarea de la cea de-a 22-a aniversare a ei în Cabo San Lucas, în 2002.

„Știi ce am făcut! Mama ta a controlat toată această afacere cu caseta cu Joe Francis și (n.r. CEO-ul Vivid) Steve Hirsch, a fost ideea ei să scoatem caseta cu Vivid. Tot ce am făcut a fost să fiu de acord. Acum vrei să faci să pară că o fac din nou fără controlul tău. Toate acele lacrimi false. Fanii tăi au încredere în tine că ești sinceră și onestă, dar totul este fals pentru camere. Îmi jucam rolul până când ai început să faci toate astea. Încerci să mă ruinezi când știi că am fost doar un pion în asta! Trebuie să încetezi să mai crezi în propriile tale minciuni! Trebuie să las lumea să afle adevărul pentru că ai mers prea departe acum. Cineva trebuie să explice cât mai repede jocul pe care mi-l faci sau nu voi avea de ales decât să-mi protejez brandul și familia și să expun adevărul”, a spus Ray pe 14 aprilie, în mesajele schimbate cu Kim Kardashian.

Kim a replicat că nu a spus niciun lucru rău despre el în episodul în care a prezentat „noile imagini” care se presupune că urmau să fie divulgate de către managerul lui Ray, Wack 100.

„Emisiunea a filmat în timp real ziua teribilă pe care am avut-o cu avocații mei când managerul tău a amenințat că va lansa o altă casetă care nu există, iar fiul meu, care avea cinci ani la acea vreme, a văzut o reclamă cu un emoji cu fața mea plângăcioasă pe care scria „Noul sex tape al lui Kim” drept clickbait în Roblox. Nu știam că asta ar trebui să fie privat. Îmi filmam zilele mele obișnuite și asta s-a întâmplat pur și simplu și habar nu aveam și chiar am crezut că tu și Wack lucrați împreună pentru că pe Instagram scrie că este managerul tău în biografia lui. Așa că în tot acest timp am crezut că lucrați împreună și am fost atât de confuză la declarația pe care ai dat-o spunând că nu ai nimic de-a face cu asta. Cred doar că povestea de mai sus este puternică și arată că lucrăm împreună pentru viitorul copiilor și al familiilor noastre pentru a scoate acest lucru de pe internet”, a scris Kardashian.