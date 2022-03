Mesajul lui Arnold Schwarzenegger pentru fanii săi din Rusia: „Războiul a fost început de cei de la Kremlin”

Arnold Schwarzenegger încearcă să treacă peste dezinformarea perpetuată de mass-media de stat din Rusia pe fondul războiului din Ucraina . Fostul guvernator al Californiei în vârstă de 74 de ani a făcut un apel la fanii săi ruși într-un videoclip care detaliază tulburările cauzate de invazia Rusiei în Ucraina.

Arnold Schwarzenegger a adus aminte despre miile de soldați ruși uciși în conflictul din Ucraina. Potrivit acestuia, militarii au fost prinși între ucrainenii care se luptă pentru libertate și conducerea rusă, care luptă pentru cucerire.

Fostul guvernator a început videoclipul povestind despre întâlnirea cu unul dintre eroii săi personali la vârsta de 14 ani, legendarul halterofil rus Iuri Petrovici Vlasov, pe care l-a văzut câștigând Campionatul Mondial de haltere în 1961. După aceea, prietenul său l-a ajutat să ajungă în culise pentru a-și întâlni idolul.

Arnold Schwarzenegger a povestit că a mers acasă și a pus fotografia lui Vlasov deasupra patului său „pentru a-l inspira când a început să ridice greutăți”, dar tatăl său i-a spus să o dea jos și „să găsească un erou german sau austriac„. Cu toate că a spus că s-a certat cu tatăl lui, Gustav Schwarzenegger, care a participat în cel de-al Doilea Război Mondial, actorul nu a dat jos fotografia de pe perete.

Arnold Schwarzenegger a remarcat că dragostea lui pentru Rusia a crescut de atunci, călătorind frecvent în țară pentru culturism, roluri de film și pentru a-și întâlni fanii ruși.

„Motivul pentru care vă spun toate aceste lucruri este că, de când aveam 14 ani, nu am avut decât afecțiune și respect pentru poporul Rusiei. Tăria și inima poporului rus m-au inspirat dintotdeauna și din acest motiv sper că mă veți lăsa să vă spun adevărul despre războiul din Ucraina și ce se întâmplă acolo.”, a spus actorul în clip.

Schwarzenegger a menționat că „nimănui nu-i place să audă că guvernul său este criticat.”

.@Schwarzenegger has a message for the Russian people. pic.twitter.com/AIOxoCQyrX

— attn (@attn) March 17, 2022