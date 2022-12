Amalia Enache se pregătește de sărbători. Ce își dorește fiica ei de Crăciun: „Am rămas cu gura căscată”

Amalia Enache se pregătește alături de familia ei pentru sărbători, iar lista către Moș Crăciun a fost făcută din timp de către fiica ei. Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit că a rămas uimită când a văzut ce își dorește cea mică anul acesta, scrisoarea ei luând-o prin surprindere.

Vedeta de la PRO Tv a dezvăluit că este o împătimită a tradițiilor de Crăciun. Astfel, Amalia Enache împodobește bradul în Ajunul Crăciunului și îl așteaptă pe Moșul cu lapte și biscuiți. Ba mai mult, și fiica prezentatoarei de știri este nerăbdătoare să primească darurile anul acesta, iar scrisoarea ei a fost pregătită cu atenție.

Alma, în vârstă de 6 ani, a surprins-o enorm pe mama sa cu lista dorințelor de Crăciun. Amalia Enache a dezvăluit că cea mică vrea o rochie mulată, dar și un incubator pentru a crește pui. Prezentatoarea TV s-a amuzat teribil, însă a rămas surprinsă de dorințele fiicei sale, fiindu-i dificil să i le îndeplinească.

„Are lucruri foarte grele. În primul rând își dorește o rochie mulată, nu știu dacă știi dar hainele pentru copii la 6 ani nu sunt mulate. (…) Mai vrea un incubator din care să iasă pui, să băgăm ouă și să iasă pui. E foarte originală. Pur și simplu când am citit scrisoarea am rămas cu gura căscată. E foarte practică și foarte atipică, aș zice așa. Oricum noi am tot vorbit. Eu pentru că am un sarcasm din ăsta i-am spus că exclus lucruri din astea care țin de tehnologie că Moș Crăciun nu este o fabrică în China ca să le producă. La fel și cu jucării de plastic, tot nu este o fabrică în China, este eventual o fabrică din asta care face lucruri foarte tradițional, pe vechi, pe lemn, și atunci s-a orientat foarte bine. Acum să văd cum facem cu incubatorul”, a povestit Amalia Enache pentru Ego.ro.