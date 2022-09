Amalia Enache a ales o școală privată pentru fetița ei: „Învățământul românesc nu e deloc adaptat societății”

Amalia Enache are o relație specială cu fiica ei și cele două se înțeleg de minune. Acum, cea mică este pe punctul de a începe o nouă etapă a vieții, iar prezentatoarea de știri de la PRO TV a mărturisit că este foarte emoționată pentru următoarea perioadă.

Fiica vedetei de televiziune, Alma, a împlinit recent 6 ani și se pregătește să intre la școală. Amalia Enache a spus că este emoționată pentru acest eveniment și a precizat că școala este foarte importantă. Astfel, vedeta a ales o formă de învățământ privat și și-a justificat alegerea în cadrul unui interviu pentru Click!.

„În primul rând, eu mă pregătesc psihic, pentru că îmi dau seama că urmează perioada asta în care noi am fost dependente de vacanțe. Una e grădinița. Pentru mine, școala a fost foarte importantă. Mi se pare că sunt produsul unei munci foarte bune ale mele în școală și atunci pun foarte multă valoare în școală! Pe de altă parte, știu că asta înseamnă multă responsabilitate și cumva că s-a încheiat „Dolce far niente” ăsta, și cumva trebuie să avem niște sarcini. Și cumva cred că emoțiile sunt mai mari la mine decât la ea, că ei oricum îi place să se joace foarte mult de-a școala, de-a temele, dar încă nu știe despre ce este vorba!”, a povestit Amalia Enache.

Amalia Enache a ales o școală privată pentru fiica ei și a dezvăluit care sunt motivele pentru care a luat această decizie. Potrivit spuselor sale, învățământul românesc de stat nu este adaptat societății și a preferat o formă de învățământ mai deschisă stilului occidental.

„Nu, nu este o școală de stat, din cauza programului și a faptului că mi se pare că învățământul românesc nu e deloc adaptat societății. Peste tot în lume, în Franța, în Marea Britanie, copiii merg dimineața și îi iei după-amiază de la școală. În România, trebuie la ora 11 deja să găsești soluții pentru cine ia copilul de la școală, opțiunea este un afterschool, pentru care plătești ca la privat și unde oricum copilul stă într-o bancă după ce a stat toată ziua tot într-o bancă, și atunci eu am ales un sistem privat, cu regret că nu am o opțiune reală la stat. Dar e un sistem privat care urmează programa românească, astfel încât să putem jongla, dacă va fi nevoie. Am ales așa, rațional!”, a completat Amalia Enache pentru sursa citată.