Propunerea surprinzătoare primită de Amalia Enache în urmă cu 15 ani: „Am refuzat din start”

Amalia Enache a fost împreună cu fiica ei, Alma, într-o vacanță în Paris și Normandia. Nu au ratat nici Disneyland, mergând acolo, însă, o singură zi.

Amalia Enache a vorbit într-un interviu pentru Click! despre această călătorie în care a mers împreună cu fiica ei, Alma. Cu această ocazie, prezentatoarea PRO TV a dezvăluit faptul că în urmă cu 15 ani a primit o propunere cu adevărat surprinzătoare și care are legătură cu destinația în care tocmai a fost în vacanță.

„În urmă cu 15 ani, directorul de creație mi-a propus să fiu una din prințese. Nu știam exact, pentru că eu eram reporter Pro TV și am refuzat din start o astfel de propunere. Probabil i s-a părut că m-aș potrivi.”

Amalia Enache a mărturisit că nu a fost pentru prima oară când a mers la Disneyland. Vedeta PRO TV a relatat o parte dintre poveștile care o leagă de acel loc.

„Eu am mai fost, am filmat pentru reportajele de 1 decembrie, pe vremea când Vasili Șirli era director muzical, dar nu fusesem niciodată ca turistă și aveam așa tot felul de nostalgii. Pentru că a fost unul dintre reportajele reușite de 1 decembrie, știu toate culisele Disneyland pentru că în spate este un alt oraș pentru toți angajații Disney, știam cumva foarte bine traseul și mi-am dorit foarte mult să fie vârsta potrivită iar acum din perspectiva de turist a fost senzațional, mai ales că de când am filmat eu s-au schimbat foarte mult în ceea ce privește tehnica, adică show-ul final de iluminat castelul și artificii a fost peste așteptări.”