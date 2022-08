Ce surprize i-a pregătit Amalia Enache fiicei sale care a împlinit 6 ani: „Ai deja un dar atât de important în viață”

Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 6 ani, iar prezentatoarea PRO TV i-a organizat micuței o petrecere de poveste și i-a și transmis public un mesaj emoționant.

Prezentatoarea a mai dezvăluit și un clip în care se poate observa cât de bine s-a distrat fetița ei alături de prietenii ei la petrecere.

Amalia Enache împărtășește des imagini cu Alma pe rețelele de socializare. În ceea ce îl privește pe tatăl fiicei sale, prezentatoarea nu i-a dezvăluit identitatea și a păstrat mereu discreția referitor la acest aspect. În cadrul unui interviu pentru click.ro, Amalia Enache a declarat că partenerul ei nu este o persoană publică, preferând să rămână departe de lumina reflectoarelor.

Nu este pentru prima dată când Amalia Enache oferă detalii despre relația pe care o are cu partenerul ei. În podcast-ul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar, aceasta a vorbit despre tatăl fiicei sale. Prezentatoarea TV a povestit că preferă să fie rezervată când vine vorba de viața de familie, dar și relația de cuplu pentru că nu își dorește ca o expunere foarte mare să o afecteze pe fiica ei.

„Eu am știut foarte clar cine este cel mai bun om din lume pe care-l cunosc, cine este cel mai bun tată posibil pentru copilul meu și cu cine am așa o legătură sufletească, dumnezeiască. Prioritatea este interesul copilului meu. Dacă sunt bun pentru copilul meu, sunt un om bun pentru lume, ea e cea mai importantă. Supraexpunerea unor povești intime cred că ar putea afecta copilul. Eu sunt omul iubirilor mistuitoare, foarte puternice. Dar nu întotdeauna din aceste iubiri se poate naște o iubire pe viață. Copilul îl faci cu acel om în care ai cea mai mare încredere din lume, că niciodată nu va trăda binele suprem al copilului pentru alte lucruri. Așa am simțit eu. Și nu în toate iubirile mele mistuitoare am simțit că ar putea fi o treabă pe viață”, a declarat Amalia Enache.