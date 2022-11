Cum reușește Amalia Enache să slăbească fără dietă: „Nu mă cântăresc niciodată”

Amalia Enache este prezentă la pupitrul știrilor de la PRO TV de ani buni, iar vedeta se menține tot timpul într-o formă de invidiat. Prezentatoarea de știri a dezvăluit care este secretul siluetei sale și cum reușește să slăbească atunci când își propune acest lucru, fără să țină totuși o dietă.

Prezentatoarea TV a dezvăluit că are un program încărcat și mănăncă atunci când își găsește timp. Astfel, Amalia Enache a spus că nu ține diete și nici nu s-ar vedea urmând un program alimentar strict. Cu toate acestea, într-un interviu pentru playtech.ro, vedeta a spus care este secretul siluetei sale și cum poate să slăbească fără a urma un regim strict.

„Metoda este aceea binecunoscută de către noi toate, pe care putem să o aplicăm doar atunci când suntem cu adevărat pregătite să facem asta. Am mâncat mai puțin. Da, mi-a luat ceva vreme. Am încercat ce știam eu și sport. Este foarte clar, știu despre mine că nu pot să urmez diete clare, în care micul dejun e ceva, prânzul nu știu ce, gramaje, trebuie să îți gătești, să îți pui în caserolă, să mănânci numai anumite lucruri.”

Prin urmare, Amalia Enache preferă să reducă, mai degrabă, cantitățile, decât să își elimine anumite alimente sau să respecte cu strictețe o listă de preparate. Ba mai mult, vedeta a dezvăluit că oricât ar fi încercat până acum, nu a dobândit o disciplină clară în ceea ce privește mesele regulate, motiv pentru care a fost nevoită să găsească altă metodă.

„Eu nu pot, nu am această disciplină legată de mine și oricât mi-aș pune rezoluții de Revelion legate de asta, nu voi fi altcineva decât cine sunt. Și atunci am zis: ce poate să facă un om ca mine, care mai degrabă mănâncă pe unde apucă? Ce poate să facă este să mănânce foarte puțin! Nu mă cântăresc niciodată. Dacă încap în ce-mi convine, uite, în rochii cu talie din asta, sunt foarte mulțumită. Nu mă cântăresc, nu am cântar în casă”, a completat Amalia Enache pentru sursa citată.