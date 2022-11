Dani Oțil vorbește deschis despre dorința de a deveni din nou tată

Dani Oțil și partenera lui, Gabriela Prisăcariu, trăiesc unele dintre cele mai frumoase momente de când au devenit părinți pentru prima dată. Prezentatorul TV împărtășește des cu fanii lui de pe rețelele de socializare imagini adorabile cu fiul său, Luca Tiago, care a împlinit recent un an, și vorbește cu multă mândrie despre acesta.

Recent, Dani Oțil a participat la evenimentul de decernarea a premiilor TV Mania, unde a fost întrebat dacă și-ar dori ca familia lui să se mărească și are în plan un frățior sau o surioară pentru Luca Tiago.

„Eu am promis că nu mai vin la evenimente nocturne, mai ales pe gratis. Prefer să îmi petrec serile cu bebe, că am câteva ore la dispoziție seara și ne jucăm. Deci, da, sunt pregătit (n.red. să devin tată), dar nu știu câte baterii mai am. (…) Cred că sunt tot mai obosit … dar, la un moment dat, cică primești rezultatele. Le aștept. Avem momentele noastre în care începem să ne conectăm ca de la tată la fiu”, a declarat Dani Oțil, pentru Antena Stars, citat de Spynews.