Amalia Enache, despre motivul pentru care și-a dorit să înceapă școala mai devreme

Amalia Enache este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri din showbiz-ul autohton, care s-a remarcat de-a lungul timpului prin carismă și profesionalism. Deși vedeta preferă de cele mai multe ori să rămână discretă în privința vieții personale, știrista a împărtășit cu fanii un moment din copilăria sa.

Amalia Enache și-a dorit să înceapă școala mai devreme

Prezentatoarea de la PRO TV a trecut prin emoții puternice ieri, când fiica sa a început prima zi de școală. Alma, fiica Amaliei Enache, începe o nouă etapă a vieții sale, iar mama ei speră ca micuța să îndrăgească școala la fel de mult cum o făcea ea. Într-un interviu pentru EGO.ro, știrista a dezvăluit că și-a dorit să înceapă școala mai devreme și îi plăcea foarte mult să învețe.

„Încep iar școala. Am terminat-o de atâta vreme și o încep iarăși. Nu vreau să-mi calce pe urme, mi-aș dori pentru ea să-i placă. Eu am fost tocilară pentru că îmi plăcea la școală. Eu am cerut să mă duc la 6 ani, nu la 7 ani cum se mergea atunci în clasa întâi, pentru că am vrut să învăț să citesc. Mă săturasem să mă rog de părinții mei să-mi citească povești și cărți pentru copii. Am citit foarte mult în copilărie și am avut o motivație foarte puternică. Noi nici nu aveam foarte multă distracție și atunci cărțile erau un lucru foarte important. La televizor nu prea aveam la ce să ne uităm. Așa că mi-aș dori cumva, ca în vremurile astea în care trăiește și Alma să-și găsească o motivație suficient de puternică astfel încât să învețe ce o interesează pe ea. Pe mine m-a interesat asta cu cititul. O să vedem ce o să-i placă și ei”, a declarat Amalia Enache pentru EGO.ro.

De asemenea, vedeta a crescut într-o familie cu mulți profesori, fapt ce a determinat-o să își dorească și mai mult să învețe. Astfel, Amalia Enche se considera o „tocilară” în școală și a spus că îi plăcea foarte mult să meargă la olimpiade, cu toate că nu prea avea concurență în acea perioadă, colegii ei nefiind interesați să participe la concursuri școlare.

„Nu sună bine ce spun, dar eu nu am avut concurență. Realmente. Eu am făcut școala până în clasa a VIII-a la țară. Nu eram foarte mulți copii, am fost o mână de copii și acolo în mâna aceea de copii, eu cumva venind dintr-o familie foarte înclinată, tatăl meu profesor, director de școală, unchiul meu director de liceu la Balci, mama mea profesoară de franceză, cumva școala e o valoare foarte importantă în familia noastră și mi-a fost ușor. Au fost cred puține momente, dar pe mine m-a ambiționat treaba asta. De pildă, în liceu, când nimeni nu mai mergea la Olimpiade Naționale, mi-am dorit foarte mult să fiu cea mai bună la franceză și am fost. Ce să facem?”, a completat prezentatoarea TV.

În ceea ce o privește pe fiica sa, Amalia Enache a dezvăluit că Alma a încercat deja mai multe activități, iar la vârsta de 6 ani, micuța este pasionată de robotică. Prezentatoarea TV este surprinsă cât de curajoasă este fiica ei și cât de mult își dorește să învețe lucruri noi.

„Deocamdată, le-a încercat pe toate, dar nu așa să se răzgândească, ea în continuare ar vrea să le facă pe absolut toate. Are o curiozitate din asta mare. Mă depășește cu mult la tot ce înseamnă aptitudini de învățare care vin din curaj, nu din statul asupra unei cărți. Alma a învățat să patineze singură, după aceea eu am sprijinit-o și am dus-o la niște cursuri, dar pur și simplu a cerut să-i pun patine în picioare, a cerut la 3 ani să-i dau aripioarele ajutătoare jos și să învețe să înoate. Cumva are o îndrăzneală din asta foarte bună care o ajută foarte mult în învățare. Când e ceva nou vrea să încerce să vadă cum e și cumva și puterile o țin, dar o ține și încrederea în ea. Eu nu am avut atât de multă încredere în mine când eram mică”, a adăugat Amalia Enache.

