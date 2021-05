Salma Hayek a dezvăluit că a avut COVID-19 și a fost la un pas de moarte

Salma Hayek a avut COVID-19. Actrița în vârstă de 54 de ani a povestit cum a fost această experiență pentru ea.

Salma Hayek a mărturisit într-un interviu pentru publicația Variety că a fost diagnosticată cu COVID-19 la începutul pandemiei și că s-a confruntat cu o formă gravă a bolii. „Medicul meu m-a implorat să merg la spital, pentru că era atât de grav. Am spus: „Nu, mulţumesc. Prefer să mor acasă”, a declarat Salma Hayek. Actrița a adăugat faptul că a petrecut șapte săptămâni în izolare la ea acasă, dar și că a avut nevoie de oxigen.

În ciuda faptului că Salma Hayek s-a întors pe platourile de filmare, mai exact să lucreze pentru pelicula House of Gucci, actrița a dezvăluit că nu și-a recăpătat energia pe care o avea înainte de acest diagnostic. În film, Salma Hayek o interpretează pe Giuseppina (Pina) Auriemma, o clarvăzătoare autodeclarată care a devenit confidenta Patriziei Regianni în 1976, când au făcut cunoștință în Ischia.

Scenariul peliculei se bazează pe volumul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed scris de Sara Gay Forden. Din distribuția impresionantă fac parte Lady Gaga, care o joacă pe Patrizia Reggiani și care a fost judecată și condamnată pentru că a pus la cale asasinarea fostului său soț, precum și Jared Leto, Jeremy Irons, Mădălina Ghenea și Al Pacino. Rolul lui Maurizio Gucci, conducătorul casei de modă Gucci, este jucat de Adam Driver. Pacino joacă rolul lui Aldo Gucci, unchiul lui Maurizio Gucci și totodată fiul lui Guccio Gucci, fondatorul prestigioasei companii.

Proiectul a fost pus la cale de actrița Giannina Facio, soția lui Ridley Scott, care a început să discute cu familia Gucci încă din 2000, pentru un proiect despre ascensiunea casei de modă, nu despre drama pe care o portretizează acum filmul. Pelicula are premiera programată la finalul acestui an, pe 24 noiembrie.

Foto: Arhiva Revistei ELLE