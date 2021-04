Filmul House of Gucci i-a indignat pe membrii familiei Gucci: „Oribil”

Pelicula House of Gucci, care se filmează de câteva luni la Roma și care a adunat un casting impresionant, din care fac parte Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek, cât și românca Mădălina Ghenea, în rolul Sophiei Loren, este unul dintre cele mai anticipate proiecte cinematografice ale ultimilor ani, pe de o parte pentru povestea pe care o spune – planul Patriziei Reggiani de a-și asasina soțul, pentru care a fost condamnată, în 1998 -, cât și pentru că este unul dintre cele mai ambițioase filme realizate în timpul pandemiei, cu o desfășurare impresionantă de vedete lucrând la proiectul regizat de Ridley Scott.

Însă familia Gucci nu împărtășește aceeași părere entuziastă a tuturor față de filmul House of Gucci. Dimpotrivă. Aceștia au declarat că distribuția este „oribilă, oribilă” și „urâtă”, după ce au văzut imaginile de la filmări pe care le poți vedea în galeria alăturată.

Patrizia Gucci, vara lui Maurizio Gucci, a declarat pentru Associated Press că Jared Leto, care joacă rolul lui Paolo Gucci, omul care a creat celebrul logo al companiei, este „oribil, oribil. Încă mă simt jignită.” Și felul în care este portretizat Aldo Gucci, jucat de Al Pacino, în House of Gucci, a fost descris astfel: „Bunicul meu a fost un bărbat foarte arătos, ca toți cei din familia Gucci, care e drept că nu e foarte înalt, dar aceste imagini îl arată scund, gras, cu perciuni, foarte urât. E rușinos, pentru că nu seamănă deloc cu el.”

Tot Patrizia Gucci a declarat că întreaga familie este „cu adevărat dezamăgită. Vorbesc în numele întregii familii. Fură identitatea unei familii ca să facă profit, să crească veniturile sistemului de la Hollywood… Familia noastră are o identitate, o intimitate. Putem vorbi despre orice, dar sunt limite peste care nu se trece.”

Filmul House of Gucci urmează să fie lansat în luna noiembrie, și se bazează pe cartea lui Sara Gay Forden, The House of Gucci: a Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Aceasta spune povestea răzbunării Patriziei Reggiani, care după ce a fost părăsită pentru altă femeie a angajat un asasin care să îi omoare fostul soț. Proiectul a fost pus la cale de actrița Giannina Facio, soția lui Ridley Scott, care a început să discute cu familia Gucci încă din 2000, pentru un proiect despre ascensiunea casei de modă, nu despre drama pe care o portretizează acum filmul.

Cu ceva timp în urmă, președintele Gucci Marco Bizzarri a declarat pentru Women’s Wear Daily că filmul House of Gucci are libertate creativă completă, și că există o colaborare între companie și studiourile MGM și compania de producție a lui Ridley Scott, dându-le acestora acces la costume din arhivele casei Gucci.

