Mădălina Ghenea și Al Pacino, primele imagini de la filmările House of Gucci

Mădălina Ghenea și Al Pacino sunt protagoniștii celor mai recente imagini făcute publice de pe platourile de filmare ale proiectului House of Gucci, un film deja mult discutat, regizat de Ridley Scott, care pornește de la asasinarea lui Maurizio Gucci de către fosta sa soție, Patrizia Reggiani.

Scenariul filmului se bazează pe volumul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed scris de Sara Gay Forden. În film, Lady Gaga, aflată la Roma la filmări, o interpretează pe Patrizia Reggiani, care a fost judecată și condamnată pentru că a pus la cale asasinarea fostului său soț. Rolul lui Maurizio Gucci, conducătorul casei de modă Gucci, este jucat de Adam Driver.

Din distribuția impresionantă mai fac parte Jared Leto, Jeremy Irons, Mădălina Ghenea și Al Pacino. Filmul are premiera programată la finalul acestui ani, pe 24 noiembrie. Pacino joacă rolul lui Aldo Gucci, unchiul lui Maurizio Gucci și totodată fiul lui Guccio Gucci, fondatorul prestigioasei companii. Nu este confirmat până la această oră rolul pe care îl joacă Mădălina Ghenea, dar presa speculează că aceasta ar interpreta-o pe Sophia Loren.

Primele imagini cu Mădălina Ghenea și Al Pacino filmând pentru House of Gucci au apărut după ce, anterior, fuseseră date publicității multiple cadre de la filmări, înfățișându-i mai ales pe Lady Gaga și Adam Driver, cei care interpretează rolurile principale.

Ridley Scott și-a propus încă din 2006 să realizeze un film despre celebra familie Gucci și plănuia ca rolurile principale să fie interpretate de Angelina Jolie și Leonardo DiCaprio. După ce Penelope Cruz și Margot Robbie s-au numărat printre actrițele propuse pentru acest rol, în noiembrie 2019 s-a stabilit că rolul principal feminin îi va reveni lui Lady Gaga. Jeremy Irons nu a fost, de asemenea, prima propunere pentru distribuție, el înlocuindu-l pe Robert De Niro.

Foto: Instagram

