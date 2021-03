Lady Gaga, PRIMA APARIȚIE în public de când bărbatul care îi plimba câinii a fost împușcat

Lady Gaga a apărut pentru prima dată în public de la incidentul armat în care a fost implicat bărbatul care îi plimba câinii, iar doi dintre patrupezi au fost răpiți.

Cântăreața în vârstă de 34 de ani se află de câteva săptămâni la Roma, unde lucrează la un nou film al lui Ridley Scott. Pelicula se numește House of Gucci, iar, alături de Lady Gaga, din distribuție mai fac parte Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons și Jared Leto.

Ea a fost fotografiată de paparazzi în timp ce părăsea hotelul în care locuiește pe perioada filmărilor. Lady Gaga a purtat o ținută elegantă (palton Max Mara, geantă Celine) și, bineînțeles, mască de protecție, în conformitate cu regulile impuse de pandemia de coronavirus.

Așteptată în fața hotelului de fotografi și fani, Lady Gaga i-a salutat pe cei prezenți și a mulțumit unei fane care a întrebat-o dacă cei doi câini furați și ulterior recuperați se simt bine.

În seara de 24 februarie, Ryan Fisher, bărbatul care îi plimba câinii lui Lady Gaga, a fost împușcat în timp ce era la plimbare cu cei trei buldogi francezi ai starului pop. Doi dintre aceștia, Koji și Gustav, au fost răpiți. Un al treilea buldog, pe nume Miss Asia, a fugit și a fost recuperat ulterior de către polițiști, potrivit BBC.

Associated Press a relatat cum cei doi buldogi francezi ai cântăreţei au fost găsiți și predați poliției din Los Angeles de o femeie care nu ar fi fost implicată în atacul armat, după cum declară un purtător de cuvânt al poliției.

La mai puțin de o săptămână de când a fost internat în stare gravă la spital din cauza împușcăturii, bărbatul care îi plimba câinii lui Lady Gaga înainte ca aceștia să fie răpiți face mărturisiri cutremurătoare într-o postare pe Instagram.

„Acum 4 zile, în timp ce o mașină se îndepărta cu viteză iar sângele mi se scurgea din rană în urma împușcăturii, un înger a coborât lângă mine”, își începe Ryan Fischer relatarea. „Am liniștit-o pe Asia cât de bine am putut, i-am mulțumit pentru toate aventurile incredibile prin care am trecut împreună, i-am cerut scuze că nu i-am putut proteja pe frații ei, apoi am decis că aș putea să încerc să îi salvez și pe ei… și pe mine.”

„Cu speranța că descrierile mele calme, atente și hotărâte privind atât starea mea de sănătate cât și trăsăturile câinilor vor fi de ajuns pentru a mă salva și pentru a atrage atenția poliției și a mediei suficient cât să îi găsim pe băieți, m-am uitat înapoi la îngerul meu păzitor”, continuă el. „I-am zâmbit, recunoscător măcar că va fi bine. […] Încă mă recuperez după ce am fost la un pas de moarte.”

