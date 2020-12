Lady Gaga a pozat topless, iar fanii au copleșit-o cu mesaje

În 2019, Lady Gaga și-a lansat propria linie de produse cosmetice, cruelty-free, HAUS Laboratories.

La momentul respectiv, artista declara că acest proiect „s-a născut din iubirea pentru artă, machiaj și prietenie. Sper că toate vă veți simți mai puternice cu ceea ce am creat și vă veți iubi pe voi înșivă. Artă este subiectivă, este cum vă vedeți voi înșivă”.

„Îmi aduc aminte cum o urmăream pe mama mea în timp ce se machia în fiecare dimineață. Apoi am început să experimentez cu machiajul că o modalitate de a-mi vedea împlinite visurile de a fi la fel de puternică precum mama mea. Atunci am inventat-o pe Lady Gaga. Am găsit supereroul care se ascundea în mine uitându-mă în oglindă și descoperind cine vreau să fiu cu adevărat. Uneori frumusețea nu vine natural din interior. Însă sunt foarte recunoscătoare că machiajul a inspirat un curaj în mine pe care nu știam că îl am. Ei spuneau că sunt ciudată, dar, de fapt, pur și simplu m-am născut așa (Born This Way)”, a adăugat Lady Gaga.

Pentru campania de promovare a brand-ului din acest an, cântăreața a optat pentru un look extrem de sexy. Artista, în vârstă de 34 de ani, a pozat topless, singurul obiect vestimentar fiind o pereche de bikini într-o nuanță nude. Părul blond, extrem de lung, i-a acoperit însă perfect pieptul gol. În ceea ce privește machiajul, make-up artista Sarah Tanno a ales un smokey eyes în nuanțe de maro și de auriu, pe care l-a accentuat cu o pereche de gene lungi și voluminoase. Pentru ten a optat pentru un look bronzat, folosind un bronzer și un iluminator. Întregul machiaj a fost completat de un ruj glossy, tot într-o nuanță de maro.

„E posibil ca vremea să se răcească, dar noi încălzim un pic lucrurile”, a fost mesajul brand-ului, care a însoțit imaginea cu Lady Gaga.

