Lady Gaga, regina ținutelor extravangante și a măștilor de protecție la MTV VMA 2020

Gala premiilor MTV Video Music Awards 2020 s-a desfășurat într-o atmosferă neobișnuită, dar în concordanță cu măsurile de precauție luate pe timp de pandemie.

Lady Gaga a fost marele câștigător al MTV VMA 2020. Celebra artistă a plecat acasă cu cinci premii Video Music Awards: Artistul Anului și Tricon Award, iar alături de Ariana Grande a obținut și premiile Song Of The Year, Best Collaboration și Best Cinematography pentru piesa „Rain On Me”, single extras de pe cel mai recent album lansat de Lady Gaga – Chromatica.

Atunci când vine vorba despre ce ținute urmează să poarte Lady Gaga la evenimente, chiar nu știi la ce să te aștepți, însă cu siguranță știi că artista te va surprinde. La gala MTV Video Music Awards 2020, Lady Gaga a purtat nu mai puțin de nouă ținute, care de care mai extravangante și inedite, însă un accesoriu a fost constant: masca de protecție.

Însă, cum vorbim despre Lady Gaga, și măștile de protecție purtate de artistă au fost pe măsura extravaganței sale și a ținutelor spectaculoase. Mai mult decât atât, Lady Gaga i-a încurajat pe toți cei care s-au uitat la eveniment să poarte măști de protecție: „Sărbătorește-te pe tine însăți, învață să fii bun, poartă mască”.

Răsfoiește galeria noastră și vezi ținutele impresionante purtate de Lady Gaga și, nu uita, poartă și tu mască de protecție!

Foto: Instagram, PR, MTV

