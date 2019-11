Ariana Grande le-a dezvăluit fanilor cum arată părul ei natural

Ariana Grande își poartă părul prins într-o coadă de foarte mulți ani, însă adevărul este că părul ei natural arată cu totul și cu totul altfel. Ea este recunoscută pentru extensiile pe care le poartă, iar astfel a fost o surpriză ca fanii ei să o vadă cu acest look.

Ariana a postat pe Instagram Stories câteva imagini în care le arată fanilor cum arată părul ei natural. Artista în vârstă de 26 de ani are părul creț și mult mai scurt. Fanii ei au fost cu adevărat surprinși deoarece până acum aceștia nu știau cum arată părul ei natural.

Foarte mulți dintre fanii ei au repostat pe Twitter imaginile cu ea, iar ei i-au sugerat faptul că ar trebui să îl poarte mult mai des așa. „Iubesc părul tău natural atât de mult. Te rog, poartă-l mai des așa”, „Părul tău este minunat, când îl vei purta așa și în concerte?”, „Păstrează-ți părul așa tot timpul”, „Renunță la părul prins într-o coadă, vreau să îți văd părul natural”, au fost doar câteva dintre comentariile fanilor.

you hair is insane. when will we see you on stage w it? @ArianaGrande pic.twitter.com/VQy1ddtF97

— (@heaIariana) 26 noiembrie 2019