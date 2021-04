Primul mesaj transmis de Prințul Charles după decesul tatălui său, Prințul Philip

Prinţul Charles, moştenitorul coroanei britanice, i-a adus un omagiu tatălui său, Prinţul Philip, care a decedat vineri la vârsta de 99 de ani.

Într-o declarație televizată transmisă din fața reședinției sale Highgrove House, Prințul Charles a vorbit despre tatăl său după ce Palatul Buckingham a anunțat detaliile funeraliilor, care vor avea loc sâmbătă, 17 aprilie.

Este primul mesaj public transmis de Prințul Charles, moștenitorul Coroanei britanice, după ce Prințul Philip, tatăl său, a murit vineri la vârsta de 99 de ani.

„Tatăl meu a servit practic în ultimii 70 de ani, în modul cel mai devotat şi mai remarcabil, Regina, familia, ţara şi întregul Commonwealth. Dragul meu tată a fost o persoană foarte specială care, mai presus de toate, ar fi fost uimit de reacţia şi de lucrurile emoţionante care s-au spus despre el şi, din acest punct de vedere, noi, familia mea, suntem profund recunoscători pentru toate acestea”, a spus Prinţul Charles în fața presei.

Prințul Charles a mulțumit populaţiei pentru sprijin „în acest moment deosebit de trist”, declarându-se profund impresionat de numărul mare de oameni din Regatul Unit, din Commonwealth și din lume care au împărtășit durerea familiei regale.

