Fotografii inedite cu Regina Elisabeta a II-a, făcute publice pentru prima dată

Mai multe fotografii cu Regina Elisabeta a II-a, realizate în urmă cu 70 de ani, au fost dezvăluite publicului pentru prima dată. Aceste imagini o arată pe Regina Elisabeta a II-a în viața ei privată, dincolo de ceea ce se cunoaște astăzi despre viața ei impresionantă.

Imaginile fac parte dintr-un documentar intitulat The Queen Unseen, disponibil pe canalul de televiziune britanic ITV. Fotografiile au fost realizate de Patricia Norrie, soția guvernatorului general al Noii Zeelande de atunci, Willoughby Norrie. Într-o imagine din 1953, o vedem pe Regina Elisabeta a II-a ținând în mână un aparat de fotografiat în timp ce se afla într-un turneu oficial în Noua Zeelandă.

Într-o altă imagine, Regina Elisabeta a II-a este surprinsă alături de soțul ei, Prințul Philip, făcând o plimbare tradițională cu sania în timpul turneului lor din Canada din 1951.

A fost dezvăluită o imagine și cu Prințul Andrew din copilărie, alături de mama sa, Regina Elisabeta a II-a, realizată în 1960 la Balmoral.

În documentar este descris și faptul că, în timp ce era însărcinată, Regina Elisabeta a II-a și-a reorganizat planurile și întâlnirile pentru a petrece mai mult alături de copiii ei.

De asemenea, The Queen Unseen include și o serie de interviuri cu persoanele care au cunoscut-o pe Regina Elisabeta a II-a sau care au lucrat în timpul domniei sale. Documentarul își propune să o arate ca soție, mamă, sau, mai simplu spus, să „arate cine este cu adevărat” Regina Elisabeta a II-a, scrie Daily Mail.

Toate imaginile vor fi incluse într-o nouă serie ITV pentru a marca cea de-a 95-a aniversare a Reginei, care va avea loc pe 21 aprilie. Conform tradiției, aceasta este sărbătorită în mod oficial în a doua sâmbătă din luna iunie, printr-o paradă militară în centrul Londrei la care participă sute de militari și zeci de mii de cetățeni britanici.

Recent, a fost dezvăluit faptul că tradiționala paradă militară organizată în fiecare an pentru a sărbători ziua de naștere a Reginei Elisabeta a II-a a fost anulată. Este al doilea an consecutiv în care această paradă, cunoscută și sub numele de Trooping the Colour nu se desfășoară. Motivul pentru care parada a fost anulată îl reprezintă pandemia. Cu toate acestea, oficialii au anunțat că iau în calcul organizarea unei eveniment similar, însă la Castelul Windsor, așa cum s-a întâmplat și anul trecut.

