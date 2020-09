Prințul Andrew este descris ca „dependent de sex“ într-o nouă carte

O nouă carte ce urmează să fie lansată pare că va stârni un val de scandal în jurul familiei regale britanice. Intitulată Sex, Lies and Dirty Money by the Worlds Powerful Elite, cartea va fi lansată joia aceasta și cuprinde informații incendiare precum cea conform căreia Prințul Andrew era considerat dependent de sex de către femeile cu care acesta a avut relații intime și care i-au fost prezentate de către pedofilul condamnat Jeffrey Epstein.

Autorul Ian Halperin a vorbit cu mai multe de zece femei care l-au cunoscut pe Prințul Andrew: „Cele mai multe femei l-au descris pe Prințul Andrew ca pe un gentleman perfect și că totul a fost consensual. Una dintre ele a declarat că era foarte îndrăzneț și că nu existau limite în ceea ce privește ce se întâmpla în pat. (..) S-a simțit însă dezamăgită după, pentru că a nu a mai auzit nimic din partea lui”.

Conform unei foste iubite de-ale Prințului Andrew, acesta era dependent de sex pentru că este al doilea la tron după Prințul Charles: „Nu primea destulă atenție, așa că se simțea special aducând în pat toate aceste femei frumoase.”

Ian Halperin a mai spus că nu a dat peste nicio dovadă care să demonstreze faptul că Prințul Andrew ar fi făcut sex cu minore, dar că Jeffrey Epstein se ocupa să-i aducă acestuia multe femei. „Epstein avea informații despre foarte multă lume pe care ulterior le folosea împotriva lor. Când el și Prințul Andrew s-au întâlnit ultima dată în 2011, Andrew îl implora pe Epstein să nu dezvăluie nimic despre el. Dacă Epstein avea un prinț în genunchi, putem să ne imaginăm ce putere a exercitat asupra altora”, a mai spus Halperin.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

