O carte scrisă de J.K. Rowling a generat un conflict în rândul comunității transgender

J.K. Rowling, autoarea seriei Harry Potter, se confruntă cu o controversă în urma cărții Troubled Blood, care urmează să fie lansată marți. Motivul pentru care fanii ei, și nu numai, s-au arătat deranjați are legătură cu povestea cărții.

Potrivit unei recenzii din The Telegraph, Troubled Blood este a cincea carte din seria Cormoran Strike, scrisă sub pseudonimul său, Robert Galbraith, și în care e vorba despre investigația unui caz de dispariție din 1974, a unei femei, Margot Bamborough, despre care se crede că a fost victima lui Dennis Creed, un criminal în serie transgender.

După primele recenzii apărute pe social media, comunitatea transgender, și nu numai, s-a arătat deranjată de cartea lui J.K. Rowling, având în vedere că autoarea a mai făcut și în trecut comentarii jignitoare cu privire la comunitate. În luna iunie, J.K. Rowling a publicat o serie de mesaje pe Twitter prin care invalida existența persoanelor transgender.

Ulterior, ea s-a apărat prin intermediul unui eseu publicat pe site-ul oficial, prin care a dezvăluit că a fost victima agresiunii sexuale. „Sunt în atenţia publicului de peste 20 de ani şi nu am vorbit vreodată deschis despre faptul că sunt un supravieţuitor al violenţei domestice şi agresiunii sexuale. Asta nu pentru că îmi este ruşine că acele lucruri mi s-au întâmplat, ci pentru că sunt traumatizante.”

De asemenea, în luna decembrie J.K. Rowling a fost criticată virulent după ce a fost de acord cu afirmațiile unei cercetătoare care publicase mesaje împotriva comunității transgender.

A fost lansat și un hashtag care a circulat pe rețelele de socializare, #RIPJKRowling. Unii dintre fanii ei au fost confuzi, crezând că autoarea a murit, însă un utilizator de Twitter a explicat faptul că „JK Rowling nu este moartă, dar și-a ucis propria carieră urând cu mândrie persoanele transgender și oricum nimănui nu i-ar lipsi chiar atât de mult.” „J.K. Rowling nu este moartă, dar cariera ei da”, a spus altul.

for me it’s how twitter had to specify that she’s actually alive AHAHAHAHAHA #RIPJKRowling pic.twitter.com/MkWWyXpDof — 🕷️Lily, Fluffy Spider Wife🕸️ BLM (@SapphoMode) September 14, 2020

RIP JK Rowling 😞 shes not dead, we just dont acknowledge transphobes in this house — Kira Kosarin 🕊 Songbird (@kirakosarin) September 14, 2020

JK Rowling is really out here policing gender identity when she literally identifies as a man to sell more books.?!!!!!!?!)!! — Camilla Blackett (@camillard) September 14, 2020

Cynthia Nixon, actrița din Sex and the City, s-a arătat și ea deranjată de comentariile făcute de J.K. Rowling cu privire la comunitatea transgender, având în vedere că în 2018, a dezvăluit că fiul ei, Samuel, este transgender. „A fost foarte dureros pentru el, o mare parte din copilăria lui a fost legată de Harry Potter. Noi suntem fani Harry Potter. Cărțile par să fie despre susținerea oamenilor diferiți, așa că ea să aleagă să vorbească despre un grup de oameni care sunt diferiți și să le nege existența.. este într-adevăr derutant. Știu că susține feminismul, dar nu înțeleg”, a spus Cynthia Nixon într-un interviu pentru The Independent.

