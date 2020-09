Meghan Markle dezvăluie care este, de fapt, relația pe care o are cu Prințul Charles

Nu e un secret pentru nimeni că relația dintre Meghan Markle și tatăl său a fost una cu suișuri și coborâșuri. De-a lungul vremii, tabloidele au vorbit despre neînțelegerile dintre cei doi, acestea continuând chiar și în ziua de azi. Thomas Markle, tatăl Ducesei de Sussex, a lipsit de nunta fiicei sale cu Prințul Harry, invocând o urgență medicală. În realitate lucrurile se pare că nu au stat așa, și că a fost doar o înșelătorie pusă în aplicare de către acesta.

Cum tatăl lui Meghan a lipsit de cel mai important eveniment din viața fiicei sale, Prințul Charles și-a asumat rolul de tată, oferindu-i sprijinul de care aceasta avea nevoie. Potrivit prietenilor apropiați ai Ducesei de Sussex, gestul lui Charles nu a fost trecut cu vederea, ci din contră, a reușit să o emoționeze profund pe Meghan.

În cartea biografică Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family au apărut mai multe detalii despre relația pe care Meghan o are cu socrul său. „Meghan a găsit suport și un tată iubitor în Charles, lucru care i-a schimbat viața în bine”, a precizat o sursă apropiată Ducesei. În plus, aceasta subliniază că Meghan nu îl vede pe Charles ca pe un socru, ci ca pe un al doilea tată.

Potrivit mărturisirilor din carte, se pare că și Charles împărtășește aceleași sentimente pentru Meghan. „Meghan este o americancă încrezătoare și frumoasă. Lui Charles îi plac femeile puternice și încrezătoare. Este deșteaptă și pot înțelege de ce au dezvoltat o relație de prietenie atât de repede. Mai mult decât atât, este soția fiul său și reușește să îl completeze. Iar asta îl face foarte fericit pe Charles”, a declarat o sursă, anunță US Daily Report.

Chiar dacă relația celor doi este una extrem de apropiată, în ultimul timp, au apărut mai multe zvonuri care afirmă că Meghan și Charles s-au îndepărtat. Iar motivul îl constituie decizia cuplului Meghan-Harry de a se muta în California.

