Ruptura regală: Prințul William și Prințul Harry de-abia își mai vorbesc

Relația dintre Prințul William și fratele său, Prințul Harry, a avut extrem de mult de suferit după ce Harry a decis să se îndepărteze de familia regală și să se mute în LA. Se pare că după ce Prințul Harry a făcut publice planurile legate de viitorul său alături de Meghan Markle, departe de Marea Britanie, cei doi au încetat să mai vorbească timp de două luni.

„Cei doi frați de-abia își mai vorbesc, iar reîmpăcarea va fi un proces ce va necesita timp', afirmă Omid Scobie, unul dintre autorii cărții Finding Freedom:Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, scrie The Sun. „Cred că distanța dintre ei este din ce în ce mai mare”, a continuat acesta.

Conform cărții, Prințul William a fost deranjat de decizia pe care Harry și soția sa, Meghan Markle, au luat-o în ianuarie. Aceștia au anunțat că vor să se despartă de familia regală și să devină independenți financiar.

„Afirmațiile nu au fost discutate intern. Asta l-a durut de fapt cel mai tare pe William. Nu e doar fratele lui Harry, este și viitorul rege și a simțit că acțiunile acestuia au afectat reputația familiei. A expus problemele familiei în public când ar fi trebuit să fie discutate în privat”, a afirmat Scobie.

În aceeași carte, Scobie a declarat și că familia regală nu a făcut eforturi prea mari pentru a împiedica plecarea cuplului. Acesta povestește despre un incident care a avut loc între Meghan Markle și Regina Elisabeta a II-a. „Se pare că unul dintre asistenții reginei nu a fost dispus să îi ofere ajutorul Ducesei de Sussex, iar acest lucru l-a deranjat extrem de tare pe Harry”.

Harry a trebuit sa intervină. A sunat-o pe bunica lui și i-a spus: „Nu știu ce naiba se întâmplă. Femeia aia trebuie să o ajute pe viitoarea mea soție”, a declarat Scobie. Acesta afirmă că Prințul Harry a simțit întotdeauna că familia regală i-a îngreunat viața lui Meghan și că nu a făcut altceva decât să contribuie la ruperea legăturilor.

