Cine o va interpreta pe Prințesa Diana în sezoanele 5 și 6 din The Crown

Lansat în 2016, serialul Netflix The Crown spune povestea Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și a luptei sale pentru păstrarea monarhiei. Sezoanele 5 și 6, care vor fi și ultimele, vor arăta domnia Reginei în zilele noastre. Iar asta înseamnă că se va ajunge și la regretata Prințesă Diana. După ce în sezonul 4 aceasta a fost interpretată de actrița Emma Corrin, rolul va fi preluat de Elizabeth Debicki.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020