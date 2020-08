Motivul pentru care Meghan Markle a vrut să se despartă de Prințul Harry

Nicio celebritate nu poate scăpa de paparazzi, iar lucrul acesta îl știe foarte bine Meghan Markle, dat fiind faptul că de-a lungul timpului presa tabloidă britanică i-a încălcat de numeroase ori intimitatea.

De data asta, mama lui Meghan Markle, Doria Ragland, a fost ținta paparazzilor. Din acest motiv, Meghan chiar a izbucnit în lacrimi din cauza unor fotografii cu mama ei.

Relația dintre Meghan Markle și mama ei a fost întotdeauna una strânsă. Potrivit cărții Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of a Modern Royal Family, aceste fotografii o arătau pe Doria Ragland făcând un lucru cât se poate de obișnuit și normal, și anume ea mergea la o curățătorie pentru a-și spăla hainele. Imaginile par să o fi tulburat destul de puternic pe Meghan Markle, motiv pentru care a vrut să pună punct relației cu Prințul Harry.

Dorias life in America and in UK, the 1st one is a sad reality, having a supposedly millionaire daughter? Then a life in monarchy, in a 360 degree upgrade, from a laundromat to a nanny, at least she has a job in the Palace🤣😂😭 pic.twitter.com/Wpe6vQ9VgA

