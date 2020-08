Detaliul inedit care l-a făcut pe Prințul Harry să o adore pe Meghan Markle în prima lor vacanță

Marți s-a lansat Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family, biografia oficială a cuplului format de Prințul Harry și Meghan Markle, pe care toată lumea o aștepta. Aceasta vorbește despre cum au ajuns cei doi la decizia de a părăsi familia regală britanică și nu duce lipsă de dezvăluiri inedite, o parte dintre ele apărând deja în presă.

Conform Finding Freedom, Prințul Harry a știut că Meghan Markle este sufletul lui pereche încă din prima lor vacanță, petrecută în Botswana, la șase luni de la prima lor întâlnire din iulie 2016. Iar ce l-a făcut să-și dea seama de asta este mult mai puțin glam decât v-ați putea imagina.

„Prințul Harry a fost extrem de plăcut impresionat de atitudinea ei foarte normală și fără pretenții. Cât timp au campat, ea s-a spălat pe față cu șervețele demachiante și nu a avut nicio problemă să meargă la toaletă în pădure”. Cartea mai spune și că fostul duce de Sussex a fost impresionat și de faptul că Meghan și-a împachetat toate bagajele pentru această excursie într-un singur rucsac.

Dar nici Meghan Markle nu a rămas indiferentă. Aparent, aceasta i-a mărturisit unui prieten la revenirea din Africa că nu s-a simțit niciodată atât de în siguranță cu cineva după un timp atât de scurt.

Prințul Harry și Meghan Markle insistă că nu au avut nicio legătură cu autorii acestei biografii, jurnaliștii Omid Scobie și Carolyn Durand, deși o sursă apropiată de Meghan a declarat mai demult că aceasta speră ca oamenii își vor schimba părerile legate de ea și Prințul Harry după citirea acestei cărți și vor întelege decizile luate de către cuplu. „Ea a spus că această biografie va da cărțile pe față și va arăta lumii că ei nu au avut de ales decât să părăsească viața regală”.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

