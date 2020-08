Prințul Harry și-a „pedepsit” cel mai bun prieten din cauza îndoielilor pe care acesta le-a avut vizavi de relația sa cu Meghan Markle

Cel mai bun prieten din copilărie al Prințului Harry l-a avertizat pe acesta în privința relației cu Meghan Markle și a ritmului rapid în care relația s-a desfășurat. Tom „Skippy” Inskip – care a fost în alături de Harry în multe dintre escapadele sale din perioada de burlăcie – și-a sfătuit cel mai bun prieten să locuiască cu actrița din „Suits” înainte de „a face ceva mai serios”, afirmă The Telegraph, citând controversata biografie lansată marți.

Deși sfatul „a avut o intenție bună”, Harry „nu l-a văzut în totalitate așa”, afirmă o sursă în cartea „Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family”.

„Chiar l-a rănit pe Harry că cineva cu care era atât de aproapiat nu a avut încredere în judecata sa”, a spus sursa, care aparent a vorbit biografilor cu permisiunea lui Harry și Meghan, afirmă The Telegraph.

Inskip și soția sa, Lara Hughes-Young, au fost mai apoi „pedepsiți” pentru vorbele lor – fiind excluși de la petrecerea de nuntă a cuplului regal ținută la Frogmore House în mai 2018.

„Cearta” a durat până anul trecut, când ambele părți au remediat problemele, după moartea soacrei lui Skippy, potrivit cărții.

Skippy este un prieten apropiat al lui Harry încă de pe vremea când s-au cunoscut la Eton, iar acesta a fost unul dintre cei aflați în celebra noapte la Las Vegas din 2012, în care prințul a fost prins jucând biliard în pielea goală, alături de mai multe femei, în incinta unui hotel.

Nunta lui Skippy din Jamaica în 2017 a fost una dintre primele apariții ale lui Meghan cu Prințul Harry.

Un purtător de cuvânt al Ducelui și Ducesei a declarat anterior pentru The Post că cei doi nu au fost „intervievați și nu au contribuit” la carte.

Palatul Buckingham a declarat pentru The Telegraph că nu vor comenta conținutul cărții sau afirmațiile făcute de surse nenumite.

