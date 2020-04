Meghan Markle și Prințul Harry au dat un interviu pentru o nouă biografie despre viața lor regală

Ducele și Ducesa de Sussex au dat un interviu pentru biografia lor, care se pare că va fi intitulată „Thoroughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan”, a declarat sursa Daily Mail.

Cartea de 320 de pagini, care urmează să fie lansată pe 11 august 2020, este redactată de către reporterii Omid Scobie și Carolyn Durand, cunoscuți pentru relatările lor despre familia regală britanică, a mai declarat sursa.

Omid Scobie este senior editorul desemnat pentru știri și reportaje despre familia regală britanică de la BAZAAR.com, iar Carolyn Durand lucrează ca redactor desemnat pentru articole despre diverși membri ai familiilor regale din întreaga lume la revistele online ELLE.com și OprahMag.com.

Niciunul dintre autori nu a confirmat încă implicarea în redactarea acestei biografii și nici nu au făcut declarații despre speculațiile apărute deja în jurul subiectului, mai precizează sursa.

Se presupune că această carte va debuta cu descrierea modului în care a început relația dintre Meghan Markle și Prințul Harry și va include și noi dezvăluiri referitoare la decizia acestora de a renunța la statutul de membri seniori în cadrul familiei regale britanice.

