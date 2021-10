Otniela Sandu a părăsit competiția Bravo, ai stil! Care a fost motivul?

Otniela Sandu a părăsit competiția Bravo ai stil! Celebrities, cu toate că pe parcursul participării sale la emisiunea-concurs găzduită de Kanal D s-a numărat mereu printre preferatele publicului, iar ținutele sale au fost aproape mereu apreciate și din juriul format din Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Tibi Clenci.

Ilinca Vandici, prezentatoarea emisiunii, a fost cea care a făcut anunțul că Otniela Sandu a plecat din competiție. Aceasta a anunțat că vedeta a părăsit concursul din cauza unor probleme de sănătate, lucru care i-a suprins pe jurați, dar și pe celelalte concurente. „Are probleme de sănătate, a fost o veste neașteptată pentru noi toți și din păcate, din cauza acestei vești, trebuie să vă anunț că, din acest moment, Otniela nu mai este concurentă în cadrul show-ului ‘Bravo, ai stil! Celebrities’. Îi dorim multă, multă sănătate Otnielei, să ne urmărească cu mare drag de acolo, de acasă”, a dat vestea Ilinca Vandici, la începutul galei de sâmbătă seara.

Deși Otniela Sandu nu mai participă la Bravo, ai stil! Celebrities, show-ul de la Kanal D are deja în componență o altă concurentă – este vorba despre Nicoleta Dragne, care a intrat în concurs după eliminarea lui Carmen Negoiță, cu o săptămână în urmă. Aceasta a devenit cunoscută datorită participării, în rol de ispită, la Insula iubirii, emisiune difuzată de Antena 1. „Pentru mine, participarea la este mai mult un pariu pus cu mine, unul care să învingă emoțiile atunci când sunt în centrul atenției. De asemenea, este o provocare în ceea ce privește stilul meu vestimentar. Aici am ocazia să îmbrac ținute pe care nu le-aș purta în mod normal și cu siguranța pot să ies din zona mea de confort. Atât o provocare, cât și o lecție având în vedere faptul că am ocazia să deprind informații corecte legate de stil”, a spus Nicoleta Dragne despre debutul său în show.

