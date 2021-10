Carmen Negoiță a fost eliminată de la Bravo, ai stil! Ce a declarat fosta concurentă?

Carmen Negoiță a fost eliminată din emisiunea Bravo, ai stil! Celebrities în cea de-a doua gală eliminatorie a competiției de mare succes găzduită de Kanal D. Fanii emisiunii au fost cei care și-au ales favoritele, dintre Sensy, Ioana Filimon și Negoiță, care au fost toate propuse pentru eliminare. Voturile din parte telespectatorilor au plasat-o pe Carmen Negoiță pe ultimul loc, la fel și steluțele obținute din partea juriului format din Raluca Bădulescu, Maurice Munteanu și fotograful de modă Tibi Clenci.

După ce Carmen Negoiță a fost eliminată din competiție, ea a izbucnit în lacrimi, dar a ținut să spună publicului că nu este supărată, ba chiar că le mulțumește concurentelor sale și celor trei membri ai juriului. „Nu plâng de supărare. Vă mulțumesc!”, a spus aceasta.

Primele declarații după ce Carmen Negoiță a fost eliminată din concurs au venit chiar după difuzarea momentului la TV. Negoiță a spus că nu se simțea în largul său în competiție și că a observat că opiniile celor trei membri ai juriului au fost mereu subiective. „Dragii mei, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru toate voturile voastre și pentru toate mesajele de susținere. Mulțumesc celor care au fost alături de mine în cele 6 săptămâni. Sunt împăcată cu faptul că am ieșit din competiție, chiar dacă la eliminare nu am putut să spun foarte multe cuvinte. Starea aceea de tensiune și de emoție m-a împiedicat să vorbesc. Când am starea aia de plâns eu nu pot să vorbesc și mai ales când au început și fetele să mă aplaude… mi-a dat așa cu emoție. Sunt foarte mulțumită că am părăsit competiția, chiar nu cred că era de mine. Locul acela nu îi îmi făcea bine chiar deloc. (…) Comentariile juraților mă lăsau uneori mască. Pentru că ceea ce vedeam eu și modul în care am gândit eu anumite ținute mi se părea nu are nicio legătură cu modul lor de jurizare, deși ei zic că explică.”

După ce Carmen Negoiță a fost eliminată de la Bravo, ai stil!, ea a continuat să pună problema criteriilor de jurizare aplicate concurentelor. „Nu mă regăseam în această competiție, pentru că eu m-am dus acolo în special pentru ținute și mi-am dat seama că ținutele și partea de fashion nu reprezintă nici măcar jumătate din ceea ce se întâmplă acolo. Este o jurizare extrem de subiectivă, se dau note în așa fel încât să se creeze frustrări, sunt preferințe personale, nu știu pe ce bază sunt făcute, dar jurizarea lasă de dorit. În această competiție este vorba despre cine este mai guraliv, cine comentează mai mult, cine își dă cu părerea sau cine face spectacol, cine se târăște pe jos”, a mai spus aceasta.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro