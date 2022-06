Muzeul Ripley’s Believe It or Not! susține că rochia lui Marilyn Monroe nu a fost deteriorată de Kim Kardashian

În ultima săptămână, în mediul online au apărut mai multe imagini care arătau că rochia iconică a lui Marilyn Monroe a fost serios deteriorată după ce Kim Kardashian a purtat-o la Gala Met din acest an. Cu toate acestea, muzeul Ripley’s Believe It or Not, care deține celebra rochie, susține că piesa vestimentară nu a fost deteriorată „în niciun fel.”

„De la partea de jos a treptelor de la Met, unde Kim s-a îmbrăcat în rochie, până sus, unde a fost returnată, rochia a fost în aceeași condiție”, a declarat Amanda Joiner, reprezentanta muzeului Ripley’s Believe It or Not.

Ripley’s a cumpărat rochia în 2016, pentru suma de 4,8 milioane de dolari. Astfel a fost stabilit un nou record mondial, fiind cea mai scumpă rochie vândută vreodată la o licitație.

Muzeul a mai afirmat că în 2017 a fost întocmit un raport care analiza starea rochiei. Acesta arăta că „un anumit număr de cusături sunt trase și uzate. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere cât de delicat este materialul. Există încrețire în spate.”

Reprezentanții muzeului au mai declarat și că „Kim Kardashian nu a plătit Ripley’s Believe It or Not! pentru a purta rochia, și nici compania nu a plătit-o pe ea. Ci mai degrabă, Kardashian a făcut o donație în numele companiei unor organizații caritabile din Orlando.”

Deși Kim Kardashian a purtat rochia originală preț de câteva minute și s-a schimbat într-o replică după ce a făcut poze pe covorul roșu, mulți o acuză pe vedetă pentru starea actuală a piesei de muzeu. Darrell Rooney a oferit recent mai multe imagini în care se putea vedea că rochia a fost deteriorată.

„Observați daunele ireversibile făcute rochiei lui Marilyn de către știi tu cine”, a scris acesta în descrierea unei fotografii care arăta un cadru mărit al fermoarului și al țesăturii întinse.

