Motivul pentru care Kim Kardashian nu ar vrea să își schimbe numele, după divorțul de Kanye West

Chiar dacă Kim Kardashian și Kanye West sunt în proces de divorț, vedeta nu plănuiește să renunțe prea curând la numele de familie al fostului său soț – iar motivul ar fi unul cât se poate de întemeiat.

Potrivit TMZ, Kim ar vrea ca numele ei să rămână Kim Kardashian West deoarece „este important pentru ea să păstreze același nume de familie al celor patru copii ai săi.” Kim și Kanye sunt părinții a patru copii – North West, Saint West, Chicago West și Psalm West.

În februarie anul acesta, Kim Kardashian a fost cea care a depus actele de divorț după aproape 7 ani de căsnicie alături de rapperul Kanye. Deși la început lucrurile păreau încurcate, iar cei doi au încercat în repetate rânduri să își mai acorde o șansă, mai mult de dragul copiilor, acum relația lor pare să fie una stabilă.

Mai mult, în luna iulie, Kim a venit în sprijinul lui Kanye la petrecerea de lansare a noului său album, aceasta aflându-se în public alături de copii și promovând piesele pe social media. Fostul cuplu a mai fost surprins și luând prânzul împreună, de data aceasta fără copii, pe 20 august.

„Avem o relație de co-parenting uimitoare și îl respect foarte mult”, i-a mărturisit Kim lui Andy Cohen în timpul reuniunii Keeping Up With the Kardashians lansată în iunie. „El a fost prietenul meu, primul și cel mai important, pentru mult timp. Nu pot să văd cum ar dispărea asta. Voi fi mereu cel mai mare fan al lui Kanye. E tatăl copiilor mei. Va fi mereu parte din familie.”

În paralel, Kanye West este cel care tocmai a semnat actele necesare pentru a-și schimba legal numele. Potrivit People, rapperul de 44 de ani a solicitat schimbarea numelui său din buletin din Kanye Omari West în Ye.

În 2018, West anunțase pe Twitter că își va schimba numele de scenă în Ye, după lansarea albumului omonim. Într-un interviu acordat la vremea aceea, a spus că Ye este nu numai o prescurtare a numelui său, ci și un cuvânt cu semnificație religioasă pentru el. „Cred că este cuvântul cel mai des folosit în Biblie, iar în Biblie înseamnă „tu”, a spus West despre titlul albumului său. „Deci eu sunt tu, sunt noi, suntem noi. Am trecut de la Kanye, care înseamnă singurul, la Ye, o reflexie a binelui nostru, a răului nostru, a confuziei noastre, a tot.”

În documentele obținute de revista americană, West invocă „motive personale” pentru petiția sa de anul acesta și nu dă alte explicații. Pentru ca schimbarea să aibă loc, un judecător de la Curtea Superioară din Los Angeles ar trebui să aprobe această solicitare, ceea ce, subliniază publicația TMZ, are toate șansele să se întâmple, dat fiind că în California asumarea unui alt nume, inclusiv în acte, este destul de facilă.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE

