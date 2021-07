Ce spune noul album al lui Kanye West despre familia sa

Nu doar fanii lui Kanye West au așteptat cu emoție lansarea noului său album, Donda, un tribut adus mamei artistului. Oricine se întreabă cum se raportează rapperul de 44 de ani la încă recenta sa despărțire de Kim Kardashian avea certitudinea că noile piese vor include și versuri care să satisfacă, fie și criptic, această curiozitate.

Oameni care au participat la petrecerile private de ascultare a albumului au lăsat să se înțeleagă că piesa Welcome To My Life face trimitere la casa pe care vedeta a împărțit-o cu Kardashian. Potrivit unor surse de la un eveniment ținut într-o biserică din Las Vegas, Kanye ar fi izbucnit în lacrimi la auzirea cântecului care include versul Tell the assassins I escaped from Calabasas (Spune asasinilor că am evadat din Calabasas – n.red).

Joi seară, pe un stadion din Atlanta, West a prezentat cu întârziere mult așteptatul său album, al zecelea. Artistul a apărut la 9:50 PM, nu la 8:00, cum era programat, îmbrăcat din cap până-n picioare în portocaliu, în fața a aproximativ 42.000 de spectatori care au plătit între 20 și 100 de dolari ca să asculte în premieră, de față cu artistul, noile piese.

În timp ce albumul a răsunat în boxe, West nu a făcut altceva decât să se plimbe în cercuri pe întreaga suprafață a Mercedes-Benz Stadium. Nu a spus nimic, dar părea, potrivit Pitchfork, să cânte fără microfon.

Versurile noi conțin mai degrabă referințe biblice decât trimiteri la evenimentele recente din viața sa personală, dar presa a subliniat că în timpul uneia dintre piese, rapperul repetă versul: „Îmi pierd familia / îmi pierd familia / îmi pierd familia.”

Potrivit TMZ, Kim și cei patru copii ai cuplului, North, Saint, Chicago și Psalm, ar fi luat parte la evenimentul de aseară, în semn de susținere pentru West.

Albumul e programat să fie lansat astăzi.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro